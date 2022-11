L’opération aérienne turque « n’est que le début » – Erdogan

Le dirigeant turc affirme qu’Ankara est plus déterminé que jamais à sécuriser sa frontière sud

Les opérations aériennes de Türkiye dans le nord de l’Irak et de la Syrie sont “juste le commencement” et le pays pourrait bientôt lancer une offensive terrestre dans les zones contrôlées par les Kurdes en Syrie, a déclaré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan.

Dans une adresse aux législateurs du parti au pouvoir au parlement, Erdogan a déclaré que la Turquie était déterminée à “Fermez toutes nos frontières méridionales… avec un couloir de sécurité qui empêchera la possibilité d’attaques contre notre pays.”

Il a dit que l’incursion terrestre commencerait « au moment qui nous convient le mieux », et ciblera les régions de Tel Rifaat, Mambij et Kobani, qu’il a appelées “sources de problèmes”.

Erdogan a également rassuré les gouvernements irakien et syrien sur le fait que l’opération d’Ankara ne constitue pas un défi à leur souveraineté ou à leur intégrité territoriale, et a souligné que le but de l’opération est de protéger la sécurité de la Turquie. Si ces pays “ne peut pas remplir les exigences de l’accord, nous avons le droit de nous en occuper nous-mêmes”, il a averti.

Les raids de représailles se sont intensifiés le long de la frontière turco-syrienne ces derniers jours, Ankara menant une série de frappes aériennes et d’artillerie contre des cibles liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aux YPG, qu’elle considère comme des organisations terroristes et blâme pour l’attentat à la bombe du 13 novembre à Istanbul, qui a coûté la vie à six personnes et en a blessé 81 autres.

Lire la suite La Russie met en garde la Turquie contre une opération militaire en Syrie

La Russie a appelé la Turquie à éviter l’escalade des tensions dans la région et à s’abstenir d’utiliser “Force excessive” sur le territoire syrien. Moscou a également déclaré qu’il était prêt à travailler avec toutes les parties intéressées pour trouver une solution pacifique à la “Problème kurde”.

Washington, quant à lui, a reconnu le droit de Türkiye à se défendre, mais a admis que l’opération “Claw-Sword” d’Ankara pourrait provoquer une réaction de la milice des Forces démocratiques syriennes soutenue par les États-Unis, dont la majeure partie est composée de combattants kurdes, et entraver leur capacité à lutter contre les terroristes de l’État islamique (anciennement ISIS).

Jusqu’à présent, Türkiye affirme avoir éliminé jusqu’à 254 militants et frappé 471 “terroriste» des cibles en Syrie et en Irak depuis le lancement de l’opération aérienne ce week-end.