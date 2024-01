L’opération abdominale de Kate Middleton aura un « impact énorme » sur la famille royale, selon un expert

Divertissement

La convalescence de Kate Middleton après une opération abdominale devrait avoir un « impact énorme » sur la famille royale à huis clos, selon l’ancien majordome du roi Charles III.

La princesse de Galles a été admise à l’hôpital pour une procédure prévue mardi, le palais de Kensington faisant un annonce officielle plus tôt aujourd’hui.

Bien que l’opération ait été « réussie », elle restera à la London Clinic pendant 10 à 14 jours avant de « rentrer chez elle pour poursuivre son rétablissement ».

Grant Harrold, qui a travaillé pour Charles pendant sept ans lorsqu’il était prince de Galles, affirme que l’opération aura sans aucun doute un effet sur la famille royale et forcera son mari, le prince William, à assumer la charge de travail supplémentaire.

« Sans aucun doute, cela aura un impact énorme. Kate est sans doute l’une des membres de la famille royale les plus favorables. Tout le monde adore la voir », a déclaré Harrold en exclusivité au Post.

« Évidemment, tous les engagements sont planifiés six mois à l’avance, voire plus. Tout cela devra être modifié, ce qui provoquera pas mal de déception, et éventuellement réorganisé avec différents membres de la famille royale.

“Il ne fait aucun doute que l’absence de Kate sera un revers ici, et William prendra probablement sur lui de maintenir l’élan”, a-t-il ajouté.

Alors que Middleton sera hors du giron royal public au cours des prochains mois, Harrold dit que son mari devra « s’habituer » à avoir plus à faire alors qu’il se prépare à monter un jour sur le trône.

« William est extrêmement à l’aise pour s’acquitter seul de ses fonctions royales. Il les a fait pendant de nombreuses années avant de se marier avec Kate, et je suis sûr qu’il assumera certaines tâches en solo ici », a déclaré Harrold au nom de Fronde.

“Le fait que Kate doive prendre un congé de deux à trois mois représente une période assez importante, et il ne fait aucun doute que cela aura un impact sur la famille royale, car d’autres membres devront partager la charge de travail.”

Harrold dit que le prince de Galles n’est « pas étranger » à « en faire plus », mais il doit maintenant trouver l’équilibre entre s’acquitter de ses fonctions royales et subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants à la maison.

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ont fait leur dernière sortie publique le jour de Noël. PA

«Maintenant, il est le prince de Galles. Il est le prochain sur le trône, donc naturellement, on lui confie plus de tâches et de responsabilités à accomplir », dit Harrold, ajoutant que Charles « transmet plus de tâches » à son fils aîné.

