L’opérateur Nord Stream 1 déclare que les flux de gaz de la Russie vers l’Europe reprennent après les craintes d’une coupure complète

L’opérateur de Nord Stream 1, un gazoduc clé qui relie la Russie à l’Allemagne, a déclaré jeudi qu’il était en train de reprendre les flux vers l’Europe.

On craignait en Allemagne et ailleurs qu’il puisse y avoir un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz via le gazoduc après sa fermeture au début du mois pour maintenance. Les débits devaient être rétablis jeudi après l’achèvement des travaux.

Ceci est une nouvelle de dernière heure et sera mis à jour sous peu.