L’opérateur mobile britannique EE introduit des frais d’itinérance pour l’UE

Après le Brexit, les opérateurs mobiles britanniques n’ont pas immédiatement introduit de frais d’itinérance, mais ils les étendent progressivement. Les frais d’itinérance auront lieu à partir de janvier 2022. O2 et Three vont quant à eux limiter leurs plafonds d’utilisation équitable – le premier limitera l’itinérance des données à 25 Go par mois tandis que Three réduit la limite de 20 Go à 12 Go.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, l’UE a interdit les frais d’itinérance au sein de l’UE, mais elle a également introduit un accord d’utilisation équitable selon lequel vous ne pouvez pas acheter un forfait de données mobiles dans un pays de l’UE et l’utiliser indéfiniment dans un autre.

Dans tous les cas, l’UE et le Royaume-Uni encourageront les opérateurs à avoir des « tarifs transparents et raisonnables » pour l’itinérance.

