L’opérateur du sous-marin du Titanic qui a implosé suspend toutes les expéditions

La société qui exploitait le sous-marin qui a implosé lors d’une plongée sur l’épave du Titanic, tuant cinq personnes, a déclaré avoir interrompu toutes les activités indéfiniment.

Jeudi, OceanGate a indiqué sur son site Internet qu’il avait « suspendu toutes les opérations d’exploration et commerciales ».

Le PDG de la société, Stockton Rush, faisait partie des cinq personnes décédées lors de l’incident.

Le sous-marin Titan a été porté disparu le 18 juin et les garde-côtes américains ont déclaré le 22 juin que le navire avait subi une implosion catastrophique, mettant fin à une opération de sauvetage qui avait captivé le monde.

La société américaine OceanGate a déclaré sur son site Internet qu’elle avait « suspendu toutes les opérations d’exploration et commerciales » deux semaines après la tragédie, dans laquelle le PDG de la société, Stockton Rush, figurait parmi les morts.

Étaient également à bord l’explorateur britannique Hamish Harding, l’expert en sous-marins français Paul-Henri Nargeolet et le magnat pakistano-britannique Shahzada Dawood et son fils Suleman.

La semaine dernière, des experts ont récupéré des restes humains présumés de l’épave du sous-marin qui a été retrouvée au fond de l’océan et transportée au port de St. John’s, à Terre-Neuve, dans l’est du Canada.

Les victimes sont présumées mortes sur le coup lorsque le Titan, de la taille d’un SUV, a implosé sous la pression écrasante de l’Atlantique Nord à une profondeur de près de quatre kilomètres.

Un champ de débris a été découvert à 500 mètres de la proue du Titanic, qui se trouve au large de Terre-Neuve.

OceanGate Expeditions a facturé 250 000 $ pour un siège sur son sous-marin, mais des inquiétudes antérieures concernant ses politiques de sécurité ont été révélées après l’implosion.

La Garde côtière américaine et les autorités canadiennes ont lancé des enquêtes sur la cause de la tragédie, qui s’est produite après que le Titan a perdu le contact environ une heure et 45 minutes après avoir plongé dans l’océan.

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

Il a été découvert en 1985 et est devenu un leurre pour les experts nautiques et les touristes sous-marins.