L’opérateur du navire lors de l’effondrement du pont de Baltimore paiera un règlement de 100 millions de dollars, selon le DOJ

Près de sept mois après la construction du pont Francis Scott Key dans le Maryland heurté par un navire de transport et s’est effondréle ministère américain de la Justice a conclu un accord de plus de 100 millions de dollars avec les sociétés qui possédaient et exploitaient le navire, le Dali.

Grace Ocean Private Ltd. et Synergy Marine Private Ltd., basées à Singapour, ont accepté de payer 101 980 000 $ pour régler la plainte civile intentée par les États-Unis pour les coûts de réponse à « l’effondrement catastrophique », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. déclaration jeudi.

L’argent sera versé au Trésor américain et à d’autres agences fédérales directement touchées par l’incident ou impliquées dans la réponse.

Dans une plainte déposée le 18 septembre, les États-Unis ont réclamé des dommages civils totalisant 103 078 056 $ en vertu de la loi sur les rivières et les ports, de la loi sur la pollution par les hydrocarbures et du droit maritime général, selon le communiqué.

Il en existe encore des dizaines réclamations civiles en suspensdont un de l’État du Maryland, réclamant des dommages-intérêts aux propriétaires du Dali.

Selon le ministère de la Justice, le règlement de jeudi n’inclut pas les dommages causés par la reconstruction du pont, car le Maryland l’a construit, possédé, entretenu et exploité.

« Il s’agit d’un résultat formidable qui indemnise entièrement les États-Unis pour les coûts qu’ils ont engagés pour répondre à cette catastrophe et qui tient le propriétaire et l’exploitant du DALI pour responsables », a déclaré Brian M. Boynton, procureur général adjoint principal du ministère de la Justice. Division, a déclaré dans un communiqué. « La résolution rapide de cette affaire évite également les dépenses associées au procès de cette affaire complexe pendant potentiellement des années. »

Le Dalí s’est écrasé sur le Key Bridge début mars 26 après avoir quitté le port de Baltimore en route vers le Sri Lanka. Le navire a perdu de la puissance, a repris de la puissance, puis a perdu de nouveau de la puissance avant de heurter le pont, le faisant s’effondrer dans le canal de Fort McHenry.

Six personnes qui travaillaient sur le pont décédé.

L’épave, qui ne pouvait plus être déplacée, a obstrué le chenal pendant des mois »,amener toutes les expéditions à l’entrée et à la sortie du port de Baltimore », a déclaré le ministère de la Justice, ajoutant qu’il avait également « coupé une autoroute essentielle à l’infrastructure de transport et bloqué une artère clé pour les navetteurs locaux ».

Le ministère de la Justice a déclaré que les États-Unis avaient mené les efforts de réponse, notamment en coordonnant « des dizaines d’agences fédérales, étatiques et locales pour retirer environ 50 000 tonnes d’acier, de béton et d’asphalte du canal et du DALI lui-même ».

Les États-Unis ont également « mis en place des canaux temporaires pour commencer à réduire le goulot d’étranglement au port et atténuer une partie de la dévastation économique causée par le DALI », a-t-il ajouté.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com