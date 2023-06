L’opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima déclare que l’équipement pour rejeter les eaux usées traitées dans la mer est terminé

TOKYO (AP) – Tous les équipements nécessaires au rejet dans la mer des eaux usées radioactives traitées de la centrale nucléaire détruite de Fukushima sont terminés et seront prêts pour une inspection de sécurité par les régulateurs japonais cette semaine, a déclaré lundi l’exploitant de la centrale, en opposition à le plan se poursuit à l’intérieur et à l’extérieur du Japon pour des raisons de sécurité.

Tokyo Electric Power Company Holdings a déclaré avoir installé le dernier morceau d’un tunnel sous-marin creusé pour libérer l’eau au large, achevant la construction de l’équipement nécessaire qui a commencé en août dernier.

Une inspection de sécurité obligatoire de l’équipement commencera mercredi, a déclaré le président de l’Autorité de régulation nucléaire, Shinichi Yamanaka, qui a visité la centrale de Fukushima Daiichi la semaine dernière.

Si tout se passe bien, TEPCO devrait recevoir un permis de sécurité pour la libération environ une semaine après la fin de l’inspection, ont indiqué des responsables. Le rejet de l’eau traitée devrait commencer cet été, bien que la date exacte n’ait pas été fixée.

Le plan a fait face à de vives protestations de la part de groupes de pêcheurs locaux préoccupés par la sécurité et les atteintes à la réputation. Les pays voisins, dont la Corée du Sud, la Chine et certains pays insulaires du Pacifique, ont également soulevé des problèmes de sécurité.

Les responsables du gouvernement et des services publics affirment que les eaux usées, actuellement stockées dans environ un millier de réservoirs de l’usine, doivent être évacuées pour éviter toute fuite accidentelle en cas de tremblement de terre et pour faire de la place pour le démantèlement de l’usine. Ils disent que l’eau traitée mais encore légèrement radioactive sera diluée à des niveaux sûrs et sera progressivement rejetée dans l’océan au fil des décennies, la rendant inoffensive pour les personnes et la vie marine.

Certains scientifiques affirment que l’impact de l’exposition à long terme et à faible dose aux radionucléides est inconnu et que la libération devrait être retardée. D’autres disent que le plan de libération est sûr mais appellent à plus de transparence, notamment en permettant à des scientifiques extérieurs de se joindre à l’échantillonnage et à la surveillance de la libération.

Le Japon a sollicité le soutien de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour gagner en crédibilité et s’assurer que les mesures de sécurité respectent les normes internationales.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs et la contamination et la fuite continue de leur eau de refroidissement. L’eau est collectée, traitée et stockée dans les réservoirs, qui atteindront leur capacité début 2024.

