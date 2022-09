L’opérateur cite des dommages aux pipelines Nord Stream transportant du gaz russe vers l’UE

La Russie a coupé des parties de Nord Stream 1 en représailles aux sanctions, interrompant les livraisons à l’Allemagne, à la Pologne et à d’autres pays. Les dirigeants européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ont accusé le Kremlin d’utiliser les combustibles fossiles pour le “chantage”.

La Russie a interrompu les livraisons via Nord Stream 1 plus tôt ce mois-ci en invoquant des problèmes techniques et a accusé l’Occident de refuser de fournir les turbines nécessaires aux réparations.