L’opérateur bosniaque divulgue les détails des Samsung Galaxy Flip4 et Fold4

Nous ne sommes qu’à deux jours de l’événement Unpacked de Samsung, mais cela ne signifie pas que les fuites touchent à leur fin. Le transporteur bosniaque m: tel est allé de l’avant et a répertorié les pliables Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 pour les réservations anticipées et a révélé leurs spécifications de base et quelques autres détails. Les deux appareils devraient être mis en vente libre à partir du 27 août. Comme d’habitude avec ce type de fuites, prenez l’information avec quelques grains de sel.

Le Galaxy Z Fold4 apportera un écran principal Dynamic 120Hz AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution de 1768 x 2208px, tout comme le Z Fold3 de l’année dernière. Le pliable devrait également apporter un écran extérieur de 6,2 pouces et les deux panneaux apporteraient des rapports d’aspect plus larges – 21,6:18 pour l’écran pliant et 23,1:9 pour le panneau extérieur.









Samsung Galaxy Z Fold4 et ses spécifications répertoriées (traduction automatique)

Le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm est à la barre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Z Fold4 de base. En termes de caméras, les spécifications confirment une nouvelle caméra principale de 50 MP à l’arrière, ainsi qu’un téléobjectif et des modules ultra-larges de 12 MP et une caméra selfie de 10 MP.

La capacité de la batterie du Z Fold4 est répertoriée à 4 400 mAh et elle devrait se recharger aux mêmes vitesses de 25 W. Nous obtenons également les dimensions répertoriées du Fold4 qui ressortent à 158 x 128 x 6 mm alors que le poids de l’appareil est de 282 grammes.









Samsung Galaxy Z Flip4 et ses spécifications répertoriées (traduction automatique)

Galaxy Z Flip4 obtient un écran AMOLED dynamique de 120 Hz de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2640 px. Le téléphone est également répertorié avec le dernier chipset phare de Qualcomm – le Snapdragon 8+ Gen 1 aux côtés de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage qui est à nouveau la configuration de base.

L’appareil comporterait deux caméras 12MP à l’arrière – large et ultra large, tout comme le modèle de l’année dernière. La batterie est répertoriée avec une capacité de 3 700 mAh tandis que les dimensions sortent à 167,9 x 73,6 x 7,2 mm et 183 grammes.

Un merci spécial à notre pronostiqueur Mirza Kanti!

Lien Samsung Galaxy Z Fold4 | Lien Samsung Galaxy Z Flip4 (les deux en bosniaque)