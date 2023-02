L’opéra ‘La Flambeau’ met les artistes noirs et les histoires à l’honneur

MONTRÉAL –

Lors de la première de l’opéra “La Flambeau” la semaine prochaine à Montréal, les artistes noirs seront à l’avant-plan d’un milieu artistique où ils ont toujours été sous-représentés.

L’œuvre du compositeur et pianiste haïtien-canadien David Bontemps explore des thèmes d’actualité tels que les droits des femmes et le besoin de justice sociale et de compassion, tout en critiquant la corruption, la misogynie et l’abus de pouvoir.

Taras Kulish, directeur général de l’Orchestre classique de Montréal, a déclaré avoir spécifiquement choisi le projet parce que l’orchestre de chambre a pour mission de prouver que le monde de la musique classique ne se compose pas que de “compositeurs masculins blancs”.

“Nous sommes très fiers de cette première mondiale”, a déclaré Kulish dans une interview. “Nous voulons vraiment que les artistes de différents horizons, que ce soit de la communauté LGBTQ, de la communauté noire ou des communautés autochtones, brillent.”

Bontemps, qui est né à Port-au-Prince et a déménagé à Montréal en 2002, a composé l’opéra de chambre en 2020 au début de la pandémie.

“Pour moi, c’est l’histoire qui brille parce que le texte a de fortes références historiques à ce que la culture haïtienne a retenu de son ascendance africaine et de son concept d’être créole”, a-t-il déclaré dans une interview. “C’est à la fois historique et artistique, qui est le lien avec (le Mois de l’histoire des Noirs).”

L’opéra raconte l’histoire d’un couple dysfonctionnel, Monsieur et Madame. Monsieur est un intellectuel aux ambitions politiques, et Madame semble être devenue folle alors qu’elle continue de converser avec sa mère et son oncle décédés. Le couple engage Mademoiselle, une jeune ouvrière d’un petit village, comme bonne.

Monsieur s’éprend de la beauté de Mademoiselle et trahit ses propres principes en la maltraitant psychologiquement et physiquement. Mademoiselle fuit la maison à la recherche d’aide. Enfin, au milieu de la nuit, Monsieur reçoit la visite d’un inconnu qui le condamne à vivre comme un zombie qui doit servir Mademoiselle et la communauté.

“J’aime l’histoire parce qu’elle touche à la langue en Haïti avec le français et le créole, les systèmes de classe, d’éducation, de justice et de croyance et aussi l’idée qu’une société ou un pays sans respect, amour et harmonie est dans un chaos total”, a déclaré Bontemps.

“La Flambeau” met en vedette quatre interprètes d’opéra noirs de premier plan : la soprano d’origine camerounaise Suzanne Taffot, la mezzo-soprano canadienne Catherine Daniel, le ténor jamaïcain-canadien Paul Williamson et la basse canadienne Korin ThomasΓÇæSmith.

“Ce projet était vraiment merveilleux et parfait pour nous. Et la musique est intéressante et puissante”, a déclaré Kulish. “Avec ce type de projets, nous voulons nous aligner sur ce qui se passe au sein de la communauté, et nous savions que février était le Mois de l’histoire des Noirs, il était donc évident que cela devait être présenté à ce moment-là.”

Williamson, qui joue le rôle de Monsieur, est interprète d’opéra depuis 30 ans. Lors d’une pause après une récente répétition, il a raconté que tout au long de sa carrière, il avait été victime de discrimination en raison de la couleur de sa peau.

“J’ai dû faire face au racisme. Des collègues ne sachant pas comment me comprendre. J’ai dû faire face à des gens qui m’appelaient toutes sortes de noms désobligeants”, a-t-il déclaré. “J’espère que des projets comme celui-ci montreront aux gens que c’est plus que ce à quoi quelqu’un ressemble et que nous pouvons faire partie d’un mélange d’art. Que vous pouvez être de n’importe quelle race ou couleur et que vous pouvez toujours jouer le rôle parce que vous avez les compétences pour le faire.”

Taffot, qui interprète le personnage de Mademoiselle, a noté que les opéras d’aujourd’hui doivent refléter leur public et le public.

“Avoir une compagnie comme l’Orchestre classique de Montréal qui veut vraiment faire sa part est vraiment important et vraiment admirable”, a-t-elle déclaré. “La représentation dans les arts, et plus particulièrement dans l’opéra, est essentielle, et pas seulement pendant le Mois de l’histoire des Noirs, mais tous les jours.”

L’opéra est basé sur une pièce du poète et dramaturge haïtien Faubert Bolivar, avec qui Bontemps s’est lié d’amitié lorsqu’ils ont fréquenté ensemble la faculté de droit en Haïti.

“Les thèmes de la justice et du respect d’autrui sont des thèmes universels que nous ne cesserons d’aborder”, a déclaré Bontemps. “Nous ne pouvons jamais cesser de réfléchir sur ces thèmes. Nous parlons de justice depuis la nuit des temps sous de nombreuses formes.”

“La Flambeau” fera ses débuts mardi à la Salle Pierre-Mercure du centre-ville de Montréal.



