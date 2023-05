Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, affirme que le coût pour les contribuables de l’éclairage de ses voiles emblématiques était prohibitif

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a défendu son refus d’allumer les voiles de l’Opéra de Sydney en Australie pour marquer le couronnement du roi Charles III. La décision a exaspéré les fans royaux, qui la considèrent comme une insulte à la couronne britannique.

Minns a déclaré lundi à la station de radio 2GB de Sydney que l’éclairage du site du patrimoine mondial de l’UNESCO aurait coûté aux contribuables entre 80 000 et 100 000 dollars et a suggéré que le bâtiment était éclairé trop souvent – de « occasions solennelles » pour « une équipe de football qui était en tournée.«

« Bien sûr, je respecte le nouveau roi, mais je suis attentif à où et quand nous dépensons l’argent des contribuables« , a déclaré Minns. « J’aimerais le garder pour l’Australie et les Australiens, et pour les moments de sacrifice et d’héroïsme pour le pays – ou lorsqu’il y a un événement international important à Sydney. »















« Je n’ai aucun intérêt à contrarier les gens qui croient en la monarchie, les gens qui sont royalistes – bien sûr que non – mais évidemment je dois faire attention à où je dépense leur argent« , a poursuivi le premier ministre.

La Ligue monarchiste australienne a crié au scandale, insistant sur le fait que ses membres auraient volontiers payé les frais pour éclairer la structure pour le roi. « À partir de maintenant, si jamais l’argent des contribuables devait être utilisé pour éclairer des bâtiments, cela prouverait que cette décision était fondée sur la décision de M. Minn [sic] sympathies républicaines et non sur le coût« , a déclaré le groupe dans un communiqué lundi.

« Nous sommes confrontés à une campagne de républicanisme furtif en Australie par le gouvernement actuel malgré le défilé du premier ministre à Londres déclarant son allégeance au roi« , a averti le président de la ligue, Philip Benwell. Le roi Charles est techniquement le chef de l’État australien, bien que le pays soit dirigé par son propre gouvernement élu.

L’opéra de Sydney a été illuminé pendant plus de 70 jours l’an dernier, contre seulement 23 jours en 2012, et un porte-parole a reconnu le « augmentation substantielle du nombre de demandes » a déclaré au Guardian que l’établissement travaillait sur un « mise à jour de la politique d’éclairage des voiles, y compris une plus grande clarté sur le type et la fréquence des projections autorisées.«

Le gouvernement travailliste de Minns aurait rejeté plusieurs demandes d’éclairage des toits accrocheurs depuis son entrée en fonction en mars, moins d’un mois après que les voiles ont été allumées dans le bleu et le jaune omniprésents du drapeau ukrainien pour commémorer le premier anniversaire de le conflit avec la Russie. Canberra a également célébré en envoyant plus de drones à Kiev et en imposant de nouvelles sanctions à Moscou.