Les voiles blanches de l’Opéra de Sydney, en Australie, semblaient être « une toile évidente pour un message important », se souvient David Burgess, même si escalader le bâtiment avec un pot de peinture rouge était un « peu poilu ».

C’était en mars 2003, et Burgess et son ami Will Saunders observaient la constitution des troupes en prévision de la guerre en Irak. Ils ont donc imaginé un plan pour écrire « NO WAR » quelque part où le monde le verrait.

L’opéra semblait être le bon endroit pour protester, car « la plupart des gens autour de Sydney ont une sorte de lien avec le bâtiment », a déclaré Saunders à Al Jazeera dans une interview à l’occasion du 50e anniversaire du bâtiment emblématique.

C’est ce sentiment de connexion qui est à l’origine du choix de « La Maison du Peuple » comme thème des célébrations officielles de ce mois-ci. Cinquante ans après l’achèvement de la construction, il convient de revenir sur la façon dont ce titre a été obtenu et s’il reste vrai aujourd’hui.

« Chapeaux, cupcakes, pétales de fleurs, [dishes drying on a rack]même un camping-car », ce ne sont là que quelques-unes des façons dont les voiles de l’Opéra de Sydney ont été imaginées, a déclaré à Al Jazeera Cristina Garduño Freeman, maître de conférences en histoire de l’architecture à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Ces surnoms affectueux ne sont qu’une des raisons pour lesquelles Freeman affirme que le bâtiment a été « adopté par le public », ajoutant ainsi à son statut d’icône.

Mais l’opéra, conçu par l’architecte danois Jorn Utzon, a toujours été bien plus qu’un bel édifice.

En 1960, 13 ans avant l’achèvement des travaux, les ouvriers qui l’ont construit ont organisé l’un de ses spectacles les plus mémorables.

Ils avaient invité un chanteur afro-américain et militant des droits civiques Paul Robeson se produire sur le chantier de construction dans le cadre de sa première tournée mondiale depuis que les États-Unis lui ont rendu son passeport qui lui avait été confisqué en raison de ses convictions politiques. Certains constructeurs se sont accrochés à des échafaudages pour avoir une meilleure vue de Robeson alors qu’il chantait Ol’ Man River dans son baryton grave et roulant.

Trente ans après que Robeson ait chanté pour les bâtisseurs, une autre icône des droits civiques, Nelson Mandela, se tenait sur les marches de l’opéra alors achevé pour s’adresser à une foule de 40 000 personnes.

Mandela a choisi Sydney comme l’une de ses premières destinations internationales après avoir été libéré de prison, en partie grâce au soutien qu’il a reçu du mouvement anti-apartheid en Australie.

Ensemble, le Sydney Harbour Bridge et l’Opéra de Sydney ont fait des rives du port de Sydney l’une des lignes d’horizon les plus emblématiques au monde.

Mais un casino controversé à Barangaroo les domine désormais bien tous les deux.

Tone Wheeler, architecte agréé et président de l’Association australienne d’architecture, a déclaré à Al Jazeera que le quartier de Barangaroo était l’un des nombreux exemples de projets plus commerciaux qui ont remporté des conceptions architecturales trop ambitieuses à Sydney ces dernières années.

L’Australie construit moins de projets publics que par le passé, explique Wheeler, soulignant le nombre croissant de galeries d’art, d’installations sportives et de projets de logements sociaux construits dans le cadre de partenariats public-privé, une tendance qui ne se limite pas à l’Australie.

De tels partenariats sont souvent davantage axés sur les coûts.

« Je pense que l’architecture est devenue très marchandisée et elle est également devenue très conservatrice », a déclaré Wheeler, qui affirme que « toutes les preuves » suggèrent qu’un projet ambitieux comme celui de l’Opéra de Sydney n’aurait pas été construit en Australie aujourd’hui.

Et bien que l’Opéra de Sydney soit surnommé « la maison du peuple », Sydney elle-même est devenue l’un des endroits les plus chers au monde où vivre.

Fluage commercial

Même l’opéra n’a pas échappé à la montée des intérêts commerciaux.

En 2018, Scott Morrison, alors Premier ministre australien, a accueilli favorablement une proposition visant à utiliser le bâtiment pour annoncer une course de chevaux, décrivant l’opéra comme le « plus grand panneau d’affichage de la ville ».

D’autres projections récentes incluent un portrait de la reine Elizabeth II, un ruban en souvenir des personnes tuées lors des tremblements de terre catastrophiques en Turquie et en Syrie et les couleurs du drapeau ukrainien.

Mais la vitesse à laquelle les images peuvent désormais être projetées sur le bâtiment a soulevé des questions sur ce qui se reflète ou non sur sa surface blanche.

Plus tôt ce mois-ci, alors que le bâtiment était illuminé en bleu et blanc, aux couleurs du drapeau israélien, des centaines de personnes portant les couleurs du drapeau palestinien se sont rassemblées sur le parvis en contrebas.

La décision, qui aurait été prise par le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a été remise en question par le maire de Sydney, Clover Moore.

« Nous sommes une communauté multiculturelle ; nous avons de grandes communautés musulmanes et juives, des Israéliens et des Palestiniens, nous devons soutenir les deux communautés », a-t-elle déclaré.

Projeter des images sur l’opéra est peut-être un moyen beaucoup plus simple de faire passer un message que d’escalader ses hauteurs avec un pot de peinture rouge, mais Burgess affirme que des artistes et des activistes ont également projeté leurs œuvres sur ses voiles.

Le festival des lumières Vivid Sydney, qui a débuté en 2009, « a vraiment montré ce qu’on pouvait faire avec cette toile », a-t-il déclaré.

Ce monument est une pièce maîtresse du festival, avec les voiles transformées en installations artistiques et certains lieux se déroulant à l’intérieur.

Et les images projetées sur l’opéra n’ont pas toujours bénéficié d’un soutien officiel, se souvient Burgess.

En 2001, Deborah Kelly et un groupe d’artistes se faisant appeler boatpeople.org ont projeté un grand voilier, semblable à celui sur lequel les colons britanniques sont arrivés en Australie, au-dessus des mots « boat people » sur le côté de l’opéra. La protestation a eu lieu après que le Premier ministre de l’époque, John Howard, a refusé d’accepter des demandeurs d’asile qui avaient été secourus après le naufrage de leur bateau au large des côtes australiennes, ce qui a conduit à la création d’un système de détention offshore australien.

En repensant au jour où lui et Saunders ont escaladé le bâtiment pour écrire « PAS DE GUERRE », Burgess dit que c’était « toujours d’actualité, dans le sens de témoigner », même si l’invasion de l’Irak se poursuivait, avec l’Australie parmi les pays participants. Il espère que leur message « aura au moins fait réfléchir quelques hommes politiques à deux fois avant d’engager leur nation dans la guerre ».

La protestation de Burgess et Saunders est désormais documentée dans une exposition au Mémorial australien de la guerre, mais, à l’époque, ils avaient été reconnus coupables de « dommages malveillants » et avaient purgé les week-ends en prison pendant environ neuf mois.

Ils ont également été condamnés à payer plus de 150 000 dollars australiens (94 828 dollars) pour couvrir les frais des travailleurs qui ont dû descendre en rappel dans l’opéra pour effacer leur message. Ils ont collecté des fonds grâce à des concerts-bénéfice et à d’autres techniques de collecte de fonds plus anciennes à l’époque précédant les collectes de fonds massives en ligne.

Burgess aime toujours visiter l’opéra : il y a vu le groupe des Pixies et a pris ses repas sur l’estran surplombant le monument.

Lors de ces visites, il voit la barrière de sécurité érigée après leur protestation.

« Je suppose que c’était notre contribution à la conception de l’Opéra ».