L’Opéra de Paris – l’une des compagnies les plus vénérées et traditionnelles du monde – est depuis des années considéré comme ayant beaucoup de travail à faire sur la course. Il ne compte que quelques danseurs noirs dans les rangs de sa compagnie de ballet et peu de personnes de couleur dans son orchestre ou son chœur. Pas plus tard qu’en 2015, le public voyait régulièrement des danseurs en blackface se produire sur ses scènes. Lassés d’une atmosphère de discrimination, cinq membres noirs de la compagnie de ballet ont fait circuler l’été dernier une lettre ouverte parmi les 1800 employés de l’Opéra de Paris, appelant à un changement urgent. «Nous voulions sortir la question de la race du silence qui l’entoure», disait la lettre. Lundi, la société a répondu en publiant un rapport de 66 pages sur la diversité à l’Opéra de Paris, centré sur son ballet. Lors d’une conférence de presse, son directeur artistique, Alexander Neef, a déclaré qu’il prendrait des mesures pour lutter contre les caricatures racistes dans les productions de ballet classique, dont certaines sont dans le répertoire depuis des décennies.

« Il n’y aura pas de visage noir, ni de visage jaune », a déclaré Neef aux journalistes, mais des œuvres comme « La Bayadère » et « Casse-Noisette » resteraient, avec d’éventuels changements supplémentaires dans la chorégraphie et les costumes. Dans les coulisses, des efforts seront déployés pour augmenter le nombre de danseurs de couleur qui entrent dans les rangs du ballet, a-t-il déclaré. Neef, qui a pris la direction de l’Opéra de Paris en septembre, quittant la Canadian Opera Company à Toronto, a été le moteur du rapport.

Dans une interview téléphonique après la conférence de presse, Neef a souligné que la mise en œuvre du rapport prendrait du temps. «Ce n’est pas la fin, c’est le début», a-t-il dit, ajoutant qu’il créerait un comité pour donner des avis sur les réformes et nommerait un nouveau directeur de la diversité dans les mois. En janvier, le Metropolitan Opera a nommé son premier cadre similaire. «C’est un moment historique», a déclaré Pap Ndiaye, historien et co-auteur du rapport, lors d’un entretien téléphonique. «Nous verrons quels changements sont mis en œuvre, mais pour une institution aussi traditionnelle, vouloir parler de ces questions est important en soi. Le rapport a également appelé l’École de ballet de l’Opéra de Paris, qui forme la majorité des danseurs de la compagnie, à revoir ses procédures d’admission pour accroître la diversité. Dans toute la compagnie, une plus grande diversité était nécessaire, selon le rapport, non seulement parmi les danseurs, mais aussi parmi les musiciens, librettistes et autres artistes qui y travaillent, ainsi que dans le personnel technique et administratif de la compagnie.

Les annonces peuvent sembler simples, mais la conversation autour de l’Opéra de Paris et de la diversité a déjà fait sensation en France cette année. En décembre, un article dans le magazine Le Monde, le quotidien, a créé une agitation quand il a semblé suggérer que Neef envisageait d’interdire les travaux problématiques. L’article évoquait à un moment donné les «choix esthétiques» de Rudolf Noureev, le danseur de ballet russe vedette qui a dirigé le Ballet de l’Opéra de Paris pendant une grande partie des années 1980. Certaines de ses productions, que la compagnie joue toujours, mettaient à l’origine des danseurs au visage noir et au visage jaune, et bien qu’elles ne soient plus présentées de cette façon, certaines séquences, comme la «Danse chinoise» dans son «Casse-Noisette», peuvent encore sembler insensibles aux téléspectateurs. . «Certaines œuvres disparaîtront sans aucun doute du répertoire», a déclaré Neef. Ce commentaire, qui, d’après Neef, avait été sorti de son contexte, a été saisi par Marine Le Pen, chef du parti d’extrême droite Rassemblement national, qui écrit sur Twitter que c’était un exemple de «l’antiracisme devenu fou». Cela a également conduit à un débat dans les médias et en ligne sur si l’accent mis sur la diversité était un signe d’américanisation rampante. Neef a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas d’une réaction similaire au nouveau rapport. «Nous ne sommes pas ici pour promouvoir un climat de censure ou des actions dictatoriales de la part des dirigeants», a-t-il déclaré. «Le but de cette initiative est que nous voulons présenter l’opéra et le ballet d’artistes du XXIe siècle pour le public du XXIe siècle.» Mais il était clair que la fureur avait un impact sur la rédaction du rapport. « Je m’attends à ce que l’extrême droite et les politiciens et intellectuels les plus conservateurs protestent et disent qu’il s’agit, une fois de plus, de l’américanisation de la culture française », a déclaré Ndiaye. Il l’avait soigneusement rédigé pour essayer d’éviter ces réactions, a-t-il ajouté. L’Opéra de Paris n’est pas la seule compagnie de ballet en Europe à se retrouver prise dans des débats sur la race. L’année dernière, Chloé Lopes Gomes, la seule danseuse noire du Staatsballett Berlin, a fait la une des journaux lorsqu’elle s’est plainte de racisme dans la compagnie. En 2019, Misty Copeland, directrice afro-américaine de l’American Ballet Theatre, s’est plainte de l’utilisation du blackface au Bolchoï à Moscou, bien que beaucoup en Russie aient défendu son utilisation, arguant qu’il n’était pas raciste parce que c’était ainsi que les ballets classiques ont toujours été joué dans le pays.