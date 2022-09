L’OPEP+ surprend les marchés de l’énergie avec une petite réduction de la production

Un groupe de certains des producteurs de pétrole les plus puissants du monde s’est mis d’accord lundi sur une petite réduction de la production à partir du mois prochain, surprenant les marchés de l’énergie à une époque de turbulences considérables.

Les partenaires de l’OPEP et non-OPEP, une alliance énergétique influente connue sous le nom d’OPEP+, ont décidé de réduire les objectifs de production d’environ 100 000 barils par jour à partir d’octobre.

Les analystes de l’énergie s’attendaient globalement à ce que le groupe maintienne le cap de sa politique de production.

La prochaine réunion de l’OPEP+ est prévue le 5 octobre.

Le mois dernier, l’OPEP+ a accepté d’augmenter la production de pétrole de seulement 100 000 barils par jour. Le minuscule coup de pouce a été largement interprété comme une rebuffade au président américain Joe Biden après sa visite en Arabie saoudite pour demander à la cheville ouvrière de l’OPEP de pomper davantage pour refroidir les prix et aider l’économie mondiale.

Les prix du pétrole se sont échangés en forte hausse avant la réunion de l’OPEP+.

Les contrats à terme internationaux sur le Brent de référence ont augmenté de 3,8% à 96,51 $ le baril, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate ont bondi de 3,5% à 89,90 $ le baril.

Les prix du pétrole ont chuté d’environ 25 % depuis début juin après avoir atteint des sommets pluriannuels en mars. La baisse a été alimentée par les inquiétudes croissantes selon lesquelles les hausses de taux d’intérêt et les restrictions liées à Covid dans certaines parties de la Chine pourraient ralentir la croissance économique mondiale et réduire la demande de pétrole.

L’annonce de lundi de l’OPEP+ intervient au milieu d’un différend énergétique amer et croissant entre la Russie et l’Occident, de nombreux Européens étant profondément préoccupés par la perspective d’une récession et d’une pénurie de gaz en hiver.

Pendant ce temps, les acteurs du marché surveillent de près la perspective d’une augmentation de l’offre de brut iranien si Téhéran peut obtenir une version renouvelée de l’accord nucléaire de 2015.