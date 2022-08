L’OPEP+ s’engage à augmenter la production de pétrole de 100 000 barils par jour

Le cartel pétrolier de l’OPEP et ses alliés ont décidé mercredi de relancer la production en septembre à un rythme beaucoup plus lent que les mois précédents, à une époque de prix élevés de l’essence et d’approvisionnements énergétiques instables exacerbés par la guerre que la Russie mène en Ukraine.

L’OPEP, dirigée par l’Arabie saoudite, et ses alliés, dirigés par la Russie, ont déclaré qu’ils augmenteraient la production à 100 000 barils par jour le mois prochain après l’avoir augmentée de 648 000 barils par jour en juillet et août. Le groupe a examiné les effets que l’inflation stupéfiante et la hausse des taux de COVID-19 pourraient avoir sur la demande mondiale de carburant à l’automne.

Cela survient après la visite du président américain Joe Biden en Arabie saoudite le mois dernier, dans le but d’améliorer les relations et d’encourager une plus grande production de pétrole du cartel pour faire baisser les prix élevés à la pompe. Alors que les prix de l’essence ont chuté, ils sont toujours élevés et lui posent un problème politique alors que l’inflation augmente.

Aucun accord de production de pétrole n’a été annoncé après la réunion, mais Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’OPEP prenne des mesures pour augmenter la production dans les semaines à venir. Ces espoirs ne se sont pas concrétisés.

En conséquence, “les États-Unis pourraient rechercher d’autres sources de pétrole, que ce soit le Venezuela ou l’Iran”, a déclaré Jacques Rousseau, directeur général de Clearview Energy Partners.

Les États-Unis tentent d’augmenter leur production

L’administration Biden encourage également l’industrie pétrolière et gazière américaine à augmenter sa production.

“Vous venez de voir les résultats du deuxième trimestre de certaines de ces entreprises. Ce sont des bénéfices records”, a déclaré mercredi Amos Hochstein, conseiller principal pour la sécurité énergétique au département d’État, sur CNBC. “Ils devraient réinvestir ces dollars dans l’augmentation de la production.”

La coalition OPEP + avait réduit la production pendant la pandémie alors que les prix et la demande du pétrole chutaient, et ces réductions doivent expirer en septembre. Le groupe a progressivement ajouté plus de pétrole et de gaz sur le marché à mesure que les économies se redressent.

Certains pays de l’OPEP, comme l’Angola et le Nigéria, ont produit moins que la quantité convenue. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en revanche, ont la capacité d’augmenter leur production.

La décision de l’OPEP semble être une tentative d’apaiser les pays qui ne peuvent pas produire plus, a déclaré Rousseau.

“Chaque fois que vous augmentez l’objectif, il y a des pays qui ne peuvent pas participer”, a-t-il ajouté. “Si vous n’augmentez la production que de 100 000 barils par jour, ce n’est qu’un petit morceau pour tout le monde.”

Les prix élevés du pétrole pourraient persister

En conséquence, la quantité de pétrole sur le marché pourrait ne pas suivre la demande, de sorte que les prix élevés du pétrole pourraient persister pendant un certain temps.

Le prix du pétrole a fortement augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Il a quelque peu baissé depuis la dernière réunion de l’OPEP, mais a légèrement augmenté mercredi.

Un baril de brut américain de référence se vendait un peu plus de 94 $ US mercredi, comparativement à plus de 105 $ le baril il y a un mois. Le brut Brent, la norme internationale, se vendait un peu plus de 100 dollars le baril mercredi, également en baisse d’environ 110 dollars par rapport à il y a un mois.

Les exportations de pétrole et de gaz naturel de la Russie vers le monde ont diminué car de nombreux pays ont imposé des sanctions ou réduit leurs achats auprès du principal fournisseur en raison de son invasion de l’Ukraine.

La Russie a également réduit ou coupé le gaz naturel à une douzaine de pays européens, faisant encore grimper les prix de l’énergie, réduisant le pouvoir d’achat des gens et menaçant de provoquer une récession si les nations ne peuvent pas stocker suffisamment de gaz pour passer l’hiver.

Changement de direction de l’OPEP

Il s’agissait de la première réunion mensuelle officielle du groupe OPEP+ depuis que son chef, Mohammad Sanusi Barkindo, est décédé à 63 ans dans son pays d’origine, le Nigeria, le mois dernier.

Haitham al-Ghais, un vétéran de la Kuwait Petroleum Corporation, a pris cette semaine la fonction de secrétaire général de l’Opep.

Aux États-Unis, un gallon d’essence ordinaire se vendait en moyenne 4,16 $ mercredi.

C’est nettement moins qu’en juin, lorsque la moyenne nationale dépassait 5 $ le gallon, mais c’est toujours douloureusement élevé pour de nombreux travailleurs et familles de première ligne et environ 31 % plus élevé que ce que les conducteurs payaient il y a un an.