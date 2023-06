L’OPEP+ s’en tient aux objectifs de production de pétrole de 2023 alors que l’Arabie saoudite annonce de nouvelles réductions volontaires

Contrats à terme sur le Brent s’est récemment établi à 76,13 dollars le baril vendredi, plusieurs délégués de l’OPEP+ notant le fossé grandissant entre les prix et les fondamentaux de l’offre et de la demande.

L’enjeu pour l’OPEP+ est une bataille pour concilier une perspective de resserrement de l’offre au second semestre, les préoccupations macro-économiques et inflationnistes actuelles et la diplomatie intergroupes.

L’alliance des producteurs a également accepté de revoir les niveaux de référence – le niveau de départ à partir duquel les producteurs réduisent leur production lors des accords de l’OPEP+, généralement d’un pourcentage similaire – pour 2025, à la suite d’une étude des capacités de production des pays par les analystes pétroliers IHS, Wood Mackenzie et Rystad Energy. .

Une ligne de base plus élevée se traduit par un plafond de production plus élevé. Surtout, les lignes de base sont souvent réutilisées dans les nouvelles itérations des accords de l’OPEP+ et leur examen et leur ajustement ultérieur sont souvent controversés, ce qui signifie qu’ils pourraient lier les producteurs à plus long terme.

Le poids lourd de l’OPEP, les Émirats arabes unis, se dispute depuis longtemps une révision à la hausse de son niveau de référence, recevant une partie d’une telle concession en juillet 2021.

Entre-temps, d’autres producteurs de l’alliance, tels que l’Angola et le Nigéria, n’ont pas réussi à augmenter leur production jusqu’aux quotas de l’OPEP+ qui leur ont été attribués au milieu du sabotage, de l’épuisement des capacités et du sous-investissement – mais les modifications potentielles de leurs niveaux de référence pour refléter ces réalités n’ont pas été formellement abordées auparavant parce que de la sensibilité de ces discussions, ont déclaré les délégués à CNBC.