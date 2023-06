L’OPEP + se prépare pour la réunion du week-end après que l’Arabie saoudite a averti les spéculateurs de « faire attention »

Les deux hommes ont passé en revue la coopération entre leurs pays et « les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines, en plus de discuter de la consolidation de l’action bilatérale et multilatérale », selon le ministère saoudien des affaires étrangères .

Moscou et Riyad ont par la suite resserré leurs liens par le biais d’un nouvel accord OPEP+ pour répondre à une chute de la demande provoquée par la pandémie de Covid-19 – et sont restés depuis lors sur les questions de l’OPEP+. Annulant la perception d’une division publique, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saud, et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont rencontrés jeudi en marge d’un sommet des BRICS au Cap.

La Russie et l’Arabie saoudite sont unies dans leur position publique sur l’OPEP+ depuis un différend de mars 2020 qui a conduit à la dissolution d’un mois de leur partenariat pétrolier et à une guerre des prix qui a suivi.

Les ministres sont confrontés à un marché pétrolier secoué par la volatilité de l’offre, l’incertitude de la demande et une récession potentielle, ce qui pourrait étrangler la consommation de carburant des transports. Depuis octobre, l’OPEP+ – une alliance de 23 membres comprenant des poids lourds comme la Russie et l’Arabie saoudite – a réduit sa production de 2 millions de barils par jour dans le but de lutter contre la baisse de la demande. Certains membres ont également annoncé des réductions volontaires supplémentaires totalisant 1,6 million de barils par jour en avril.

L’alliance OPEP + des producteurs de pétrole décidera de nouvelles mesures de politique de production au cours du week-end, car les prix du brut reflètent une lutte continue entre les fondamentaux de l’offre et de la demande et les préoccupations macroéconomiques plus larges.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que l’OPEP+ maintienne sa production inchangée ce week-end. Cependant, ils ont déclaré mercredi dans une note qu’ils voyaient une « probabilité subjective importante de 35% » de nouvelles réductions de l’OPEP, car les prix du pétrole sont « clairement inférieurs à notre estimation de 80-85 $ / baril du put de l’OPEP ». Positionnement très bas, la détermination saoudienne de ne pas donner libre cours aux spéculateurs, et la décision de se rencontrer en personne suggère également que des coupes plus profondes seront probablement discutées. »

L’OPEP+ a pataugé dans des eaux tumultueuses pendant la majeure partie de l’année. Les marchés pétroliers ont toujours été guidés par les fondamentaux physiques de l’offre et de la demande – qui ont été de plus en plus éclipsés par des préoccupations macroéconomiques plus larges concernant l’impact sur la consommation de carburant d’une inflation élevée, le renforcement des taux d’intérêt et l’effondrement au printemps de plusieurs banques américaines et européennes.

Les délégués de l’OPEP + ont également déclaré que le groupe avait suivi les négociations sur le plafond de la dette américaine, alors que la proposition du président Joe Biden et du président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait traversé plusieurs étapes de débat et de vote dans le but d’éviter que la plus grande économie du monde ne fasse défaut sur ses factures.

« L’impact de la hausse des prix du pétrole sur l’économie mondiale pèsera lourdement sur l’esprit des ministres », a déclaré Jorge Leon, vice-président senior de la recherche sur le marché pétrolier chez Rystad Energy, dans une note de jeudi, ajoutant que l’OPEP+ pourrait maintenir la production par précaution. . « Les ministres pourraient donc adopter une approche » attentiste « et retarder toute action. Les prévisions de la demande restent au mieux tièdes, donc le maintien de la production actuelle pourrait être la voie la plus prudente. »

L’offre est également remise en question, compte tenu des baisses involontaires.

Environ 450 000 barils par jour d’exportations du nord de l’Irak ont ​​été gelés par un différend juridique entre Bagdad, Ankara et le gouvernement régional du Kurdistan. Le Nigeria, généralement le plus grand producteur de pétrole d’Afrique de l’Ouest, a auto-déclaré sa production de brut d’avril à seulement 999 000 barils par jour à la suite de perturbations, selon le rapport mensuel sur le marché pétrolier de l’OPEP pour mai.

Pendant ce temps, l’ampleur réelle des pertes de production russes reste incertaine, car les navires transportant le brut de Moscou désactivent leur suivi par satellite et la Russie cherche à déplacer davantage sa clientèle vers l’est.