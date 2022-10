L’Opep Plus évite la pression de la Maison Blanche et réduit la production de pétrole

Le groupe OPEP Plus de pays producteurs de pétrole, qui comprend la Russie et l’Arabie saoudite, devrait annoncer mercredi une réduction significative de la production de pétrole, ce qui pourrait faire grimper les prix du gaz dans le monde et représenter une réprimande directe au président Biden. La réduction potentielle intervient malgré le lobbying agressif de l’administration Biden pour que le consortium poursuive la production aux niveaux actuels ou plus élevés – ponctué par la visite de Biden en Arabie saoudite en juillet. La nouvelle politique devrait être annoncée mercredi matin. Biden avait plus tôt dans son administration juré de faire de l’Arabie saoudite un paria international, mais il s’est réengagé tout en essayant d’utiliser tous les canaux disponibles pour freiner les augmentations du prix du gaz.

Pourtant, les efforts de Biden ont été éclipsés par une récente forte baisse du prix du pétrole qui a poussé le consortium à agir en personne. Rencontre pour la première fois depuis 2020 à Vienne, mercredi. La baisse des prix du pétrole a été entraînée par une détérioration de l’économie mondiale, forçant la demande à plonger. La réduction de production attendue – qui, selon certains analystes, pourrait être la plus dramatique de l’OPEP Plus depuis 2020 – vise à faire remonter ces prix.

Les prix du pétrole déjà sauté cette semaine en prévision des nouvelles d’aujourd’hui. Ils devraient encore augmenter maintenant, probablement à plus de 100 dollars le baril. L’impact que la décision de l’OPEP Plus pourrait avoir sur les prix du gaz aux États-Unis n’est cependant pas tout à fait clair. Le consortium ne parvenait déjà pas à atteindre ses objectifs de production précédents, plusieurs de ses membres n’ayant pas pu remplir leurs quotas.

L’administration Biden a déployé des efforts de dernière minute pour convaincre les alliés du Moyen-Orient de ne pas réduire considérablement la production de pétrole avant une réunion cruciale de l’OPEP Plus mercredi, selon de hauts responsables de l’administration.

L’effort, impliquant des discussions de haut niveau avec des homologues étrangers, est considéré en interne comme un long plan. Deux hauts responsables de l’administration ont reconnu leur point de vue selon lequel le cartel des producteurs de pétrole réduirait considérablement la production car ils envisagent leur plus forte réduction de production depuis le début de la pandémie de coronavirus.

“Nous savons qu’ils vont couper gros”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Un responsable a ergoté en suggérant que l’administration Biden faisait un effort majeur pour dissuader des pays comme l’Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis de réduire la production, affirmant qu’il s’agissait d’un “effort mineur”. D’autres responsables ont déclaré qu’il s’agissait d’une poussée plus importante, mais ont reconnu que Biden ne faisait pas d’appels à ce sujet.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision attendue de l’OPEP Plus de réduire la production prouvait que l’offensive de charme de Biden en Arabie saoudite ne valait pas le coup porté à la moralité de Washington, un haut responsable américain a déclaré que le voyage de Biden en valait toujours la peine.

“Le prix était de 117 $ et l’essence de 5,03 $”, a déclaré le responsable. “C’est maintenant 30 $ de moins sur le pétrole et 1,30 $ de moins sur l’essence.”

Dans la guerre d’Ukraine, une bataille pour la richesse minérale et énergétique de la nation

Même ainsi, une annonce pourrait accroître les pressions inflationnistes aux États-Unis et en Europe, ainsi que saper les efforts visant à soutenir l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’invasion russe. La Russie avait fait pression pour la réduction de la production, ce qui permettra à Moscou de vendre du pétrole à des prix plus élevés sur le marché mondial, générant plus de revenus pour sa guerre et la mobilisation des troupes.

“Les espoirs que la baisse des prix du carburant aidera à calmer la flambée de l’inflation dans les économies en difficulté sont déjà mis à mal, le pétrole ayant grimpé en flèche avant une réunion clé aujourd’hui pour déterminer la production”, a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez la société britannique de services financiers, Hargreaves Lansdown.

“Les prix du pétrole ont bondi de 8% au cours des deux sessions précédentes, les marchés prévoyant une réduction allant jusqu’à 2 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représenterait la plus forte réduction depuis le pic de la pandémie.”

Une coupe significative pourrait également avoir des retombées politiques considérables aux États-Unis, où des élections de mi-mandat auront lieu dans un peu plus d’un mois. La chute des prix de l’essence au cours de l’été a joué un grand rôle dans l’amélioration de la fortune politique des démocrates, qui font face à une saison électorale difficile. Ils ont également contribué à élever la cote d’approbation de Biden et ont donné au parti une lueur d’espoir pour émousser une vague rouge très attendue en novembre.

Avant la réunion de l’OPEP Plus, les prix étaient déjà en forte hausse dans certaines régions des États-Unis où il y a plusieurs courses au Congrès très disputées, ainsi que des courses serrées pour le gouverneur. Ces augmentations ont été propulsées par l’entretien des raffineries de la côte ouest et un grand incendie dans une raffinerie du Midwest.

Le Nevada, Washington, l’Oregon et l’Alaska ont tous vu les prix bondir d’au moins 40 cents le gallon au cours de la semaine dernière. Dans tous les états oscillants du Midwest, l’augmentation a été moins sévère, mais suffisamment importante pour que les conducteurs ressentent la douleur. En Californie, où il y a au moins huit courses à la Chambre, les prix ont bondi de 62 cents au cours de la semaine dernière pour atteindre 6,38 $ le gallon d’essence.

Alors que les prix de l’essence augmentent, les démocrates se démènent pour rejeter la faute sur Big Oil

Alors que la Maison Blanche a peu de contrôle sur le coût du gaz, qui est guidé par les marchés mondiaux, Biden s’est engagé plus activement sur la question que nombre de ses prédécesseurs. Cela inclut son ordre de libérer 1 million de barils de pétrole par jour de la réserve stratégique de pétrole, une action qui a contribué à faire baisser les prix mais qui rend désormais les États-Unis encore plus vulnérables aux augmentations de coûts alors qu’ils sont confrontés au défi de se reconstituer.

L’administration a déjà prolongé la libération de cette réserve de pétrole jusqu’en novembre. Mais les réductions de production potentielles de l’OPEP Plus suggèrent que les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de se réapprovisionner aux prix plus bas que les responsables de l’administration espéraient.

“Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger les consommateurs américains”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche. a dit mardi, avant l’annonce. “Notre objectif – et cela a été très clair au cours des derniers mois – a été de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les marchés soient suffisamment approvisionnés pour répondre à la demande d’une économie mondiale en croissance.”

“Les prix de l’énergie ont fortement baissé par rapport à leurs sommets et les consommateurs américains paient beaucoup moins à la pompe qu’il y a plusieurs mois”, a-t-elle ajouté.

Cependant, le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) Raconté CNBC dans une interview mardi, la réduction de la production devrait conduire à une “réévaluation globale de l’alliance américaine avec l’Arabie saoudite”, ajoutant que la visite de Biden cette année n’a pas donné les résultats nécessaires de Riyad. “Lorsque les jetons sont en panne, les Saoudiens choisissent effectivement les Russes au lieu des États-Unis”, a-t-il déclaré. “Nous avons besoin d’eux en ce moment.”

Le représentant Ro Khanna (D-Californie) a ajouté dans une interview : « Le président Biden devrait indiquer clairement que nous cesserons de fournir aux Saoudiens des armes et des pièces détachées aériennes s’ils escroquent le peuple américain et renforcent Poutine en procédant à des réductions drastiques de la production.

L’économie américaine trébuche dans la dernière ligne droite de 2022 face à de nouvelles pressions

Les réalités de plus en plus difficiles du marché mondial de l’énergie ne manqueront pas d’augmenter les tensions entre l’administration Biden et les grands producteurs de pétrole. Biden et d’autres démocrates ont attaqué à plusieurs reprises les compagnies pétrolières pour avoir récolté des bénéfices records à un moment où les consommateurs ont du mal à payer pour un réservoir d’essence.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a précédemment averti les compagnies pétrolières que l’administration pourrait utiliser des pouvoirs d’urgence pour freiner les exportations si les entreprises ne mettent pas davantage l’accent sur l’augmentation de leurs stocks nationaux. Les dirigeants du secteur pétrolier et les experts de l’industrie ont averti qu’un tel frein aux exportations pourrait se retourner contre lui, resserrer encore plus l’offre mondiale et décourager les investissements dans l’augmentation de la production.

Alors que la réduction de la production de l’OPEP Plus se profilait, les dirigeants de l’American Petroleum Institute et des fabricants américains de carburant et de produits pétrochimiques ont envoyé à Granholm une lettre de cinq pages mardi avertissant que les restrictions sur les exportations “diminueraient probablement les niveaux de stocks, réduiraient la capacité de raffinage nationale, exerceraient une pression à la hausse sur les prix à la consommation du carburant et s’aliéner les alliés américains en temps de guerre.