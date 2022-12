L’OPEP maintient ses objectifs pétroliers dans l’incertitude des sanctions russes

Le cartel pétrolier de l’OPEP dirigé par l’Arabie saoudite et les producteurs alliés, dont la Russie, n’ont pas modifié leurs objectifs d’expédition de pétrole vers l’économie mondiale dans un contexte d’incertitude quant à l’impact des nouvelles sanctions occidentales contre la Russie qui pourraient retirer des quantités importantes de pétrole du marché.

La décision lors d’une réunion des ministres du pétrole dimanche intervient un jour avant le début prévu de deux mesures visant à frapper les revenus pétroliers de la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine. Ce sont : un boycott de l’Union européenne de la plupart du pétrole russe et un plafond de prix de 60 dollars le baril sur les exportations russes imposé par l’UE et les démocraties du Groupe des Sept.

On ne sait pas encore quelle quantité de pétrole russe les deux mesures de sanctions pourraient retirer du marché mondial, ce qui resserrerait l’offre et ferait grimper les prix. Le deuxième producteur mondial de pétrole a pu réacheminer une grande partie, mais pas la totalité, de ses anciennes expéditions européennes vers des clients en Inde, en Chine et en Turquie.

L’impact du plafonnement des prix est également dans l’air parce que la Russie a déclaré qu’elle pourrait simplement arrêter les livraisons aux pays qui respectent la limite. Mais les analystes disent que le pays trouverait probablement également des moyens de contourner le plafond pour certaines expéditions.

De l’autre côté, le pétrole s’échange à des prix plus bas, craignant que les épidémies de coronavirus et les strictes restrictions zéro-COVID de la Chine ne réduisent la demande de carburant dans l’une des principales économies du monde. Les inquiétudes concernant les récessions aux États-Unis et en Europe soulèvent également la perspective d’une baisse de la demande d’essence et d’autres carburants fabriqués à partir de pétrole brut.

Cette incertitude est la raison pour laquelle l’alliance OPEP+ a donné en octobre une réduction de la production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre, une réduction qui reste en vigueur. Les analystes disent que cela a retiré moins que le montant total du marché parce que les membres de l’OPEP+ ne peuvent déjà pas atteindre leurs quotas de production complets.

Une déclaration de l’OPEP + dimanche a repoussé les critiques de cette décision d’octobre compte tenu de la récente faiblesse des prix du pétrole, affirmant que la réduction avait été “reconnue rétrospectivement par les acteurs du marché comme étant la ligne de conduite nécessaire et appropriée pour stabiliser le pétrole mondial”. marchés ».

La Maison Blanche, qui a fait pression pour plus d’approvisionnement en pétrole afin de réduire les coûts de l’essence pour les conducteurs américains, a à l’époque qualifié la réduction de “courte vue” et a déclaré que l’alliance “s’alignait sur la Russie”.

Avec le ralentissement de l’économie mondiale, les prix du pétrole ont chuté depuis les sommets de l’été, l’indice de référence international Brent clôturant vendredi à 85,42 dollars le baril, contre 98 dollars il y a un mois. Cela a fait baisser les prix de l’essence pour les conducteurs du monde entier.

Les prix moyens de l’essence ont chuté ces derniers jours pour les conducteurs américains à 3,41 dollars le gallon, selon la fédération des clubs automobiles AAA.

Alors que les alliés américains, européens et autres cherchent à punir la Russie pour la guerre en Ukraine, ils veulent également empêcher une perte soudaine de brut russe qui pourrait faire remonter les prix du pétrole et de l’essence.

C’est pourquoi le plafond des prix du G-7 permet aux compagnies maritimes et d’assurance de transporter du pétrole russe vers des pays non occidentaux à un niveau égal ou inférieur à ce seuil. La majeure partie de la flotte mondiale de pétroliers est couverte par des assureurs du G-7 ou de l’UE.

La Russie tenterait probablement d’échapper au plafond en organisant sa propre assurance et en utilisant la flotte mondiale de pétroliers clandestins, comme l’ont fait l’Iran et le Venezuela, mais cela serait coûteux et fastidieux, selon les analystes.

Le plafond de 60 dollars le baril est proche du prix actuel du pétrole russe, ce qui signifie que Moscou pourrait continuer à vendre tout en rejetant le plafond en principe. La consommation de pétrole diminue également en hiver, en partie parce que moins de personnes conduisent.

“Si la Russie finit par prélever plus de pétrole qu’environ un million de barils par jour, alors le monde devient à court de pétrole, et il faudrait qu’il y ait une compensation quelque part, que ce soit de l’OPEP ou non”, a déclaré Jacques Rousseau, directeur général de Clearview Energy Partners. “Ce sera le facteur clé – il s’agira de déterminer la quantité de pétrole russe qui quitte réellement le marché.”