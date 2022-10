L’OPEP+ impose de fortes réductions de production dans le but de soutenir les prix

Les contrats à terme sur le Brent de référence internationale s’échangeaient à 92,82 $ le baril lors des transactions de l’après-midi à Londres, en hausse d’environ 1,1 %. Les contrats à terme US West Texas Intermediate, quant à eux, s’élevaient à 87,37 $, soit près de 1% de plus.

Les acteurs du marché de l’énergie s’attendaient à ce que l’OPEP+, qui comprend l’Arabie saoudite et la Russie, impose des réductions de production comprises entre 500 000 barils et 2 millions de barils.

Les analystes de l’énergie ont déclaré que l’impact réel des réductions d’approvisionnement du groupe pour novembre serait probablement limité, les réductions unilatérales de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Irak et du Koweït étant susceptibles de faire le travail principal.

De plus, les analystes ont déclaré qu’il est actuellement difficile pour l’OPEP + de se forger une opinion plus d’un mois ou deux dans l’avenir, car le marché de l’énergie est confronté à l’incertitude de nouvelles sanctions européennes contre le producteur non membre de l’OPEP, la Russie – y compris sur l’assurance maritime, le plafonnement des prix et réduction des importations de pétrole.

“Selon ses propres termes, la mission de l’OPEP est d’assurer un environnement de prix adéquat pour les consommateurs et les producteurs. Pourtant, la décision de réduire la production dans l’environnement actuel va à l’encontre de cet objectif”, a déclaré Stephen Brennock, analyste principal chez PVM Oil Associates à Londres. , a déclaré dans une note de recherche.

“Une réduction supplémentaire des approvisionnements déjà serrés sera une gifle pour les consommateurs. Cette décision motivée par l’égoïsme vise uniquement à profiter aux producteurs”, a-t-il ajouté. “En bref, l’OPEP+ donne la priorité aux prix plutôt qu’à la stabilité à une époque de grande incertitude sur le marché pétrolier.”