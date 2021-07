L’OPEP et ses alliés conviennent de mettre fin complètement aux réductions de production de pétrole d’ici septembre 2022

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, s’exprime par liaison vidéo lors d’une réunion d’urgence virtuelle des pays de l’OPEP et des pays non membres de l’OPEP, à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Riyad, en Arabie saoudite, le 9 avril 2020.

L’OPEP et ses alliés non membres de l’OPEP ont conclu dimanche un accord pour éliminer 5,8 millions de barils par jour de réduction de la production de pétrole d’ici septembre 2022. L’assouplissement coordonné des réductions de pétrole pour le groupe, connu sous le nom d’OPEP+, commencera en août, a annoncé l’OPEP dans un communiqué. .

L’accord fait suite à un blocage temporaire mais sans précédent qui a commencé début juillet et a vu les Émirats arabes unis rejeter un plan de production de pétrole coordonné pour le groupe dirigé par sa cheville ouvrière, l’Arabie saoudite.

Abu Dhabi avait exigé que sa propre « référence » pour la production de brut – le volume maximum qu’il est reconnu par l’OPEP comme étant capable de produire – soit augmentée car ce chiffre détermine ensuite la taille des réductions de production et des quotas qu’il doit suivre conformément aux accords de production du groupe. . Les membres ont réduit le même pourcentage de leur base de référence, donc avoir une base de référence plus élevée permettrait aux Émirats arabes unis un quota de production plus important.

L’enthousiasme des Émirats arabes unis pour l’accord de dimanche était évident dans la déclaration d’ouverture du ministre émirati de l’Énergie, Suhail Al Mazroui.

« Nous apprécions le dialogue constructif que nous avons eu avec Son Altesse et l’OPEP », a déclaré Al Mazroui aux journalistes lors d’un appel à la presse, faisant référence au ministre saoudien de l’Énergie, Abdulaziz Bin Salman. « Je confirme que les Émirats arabes unis sont attachés à ce groupe et travailleront toujours avec lui et au sein de ce groupe pour faire de notre mieux pour atteindre l’équilibre du marché et aider tout le monde. Les Émirats arabes unis resteront un membre engagé de l’alliance de l’OPEP. »