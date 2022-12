L’OPEP et la Russie se rencontreront alors que les forces mondiales pèsent sur le marché pétrolier

En effet, le prince Abdulaziz bin Salman, le ministre saoudien du pétrole, a averti récemment que le groupe restait “prêt à intervenir” en réduisant l’offre pour soutenir les prix. Les analystes disent que si les prix du pétrole baissent dans les semaines à venir, l’OPEP Plus n’hésitera pas à réduire la production en janvier ou février.

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui empêche l’OPEP de retirer du pétrole du marché si elle le souhaite”, a déclaré M. Alkadiri.

La guerre en Ukraine, après d’énormes perturbations de l’industrie pétrolière et gazière dues aux fermetures mondiales de Covid, a créé une opportunité pour les Saoudiens et leurs alliés de l’OPEP.

Avec l’incertitude sur les approvisionnements en provenance de Russie, l’un des principaux producteurs d’énergie au monde, la capacité de l’Arabie saoudite à produire du pétrole supplémentaire a rarement été aussi importante. Cet attribut, ainsi que les prix relativement élevés du pétrole, maintenant environ 87 dollars le baril pour le brut Brent et 81 dollars pour le West Texas Intermediate, donnent au prince héritier Mohammed bin Salman, le principal décideur politique du royaume, la confiance et les revenus nécessaires pour poursuivre une politique plus indépendante. de Washington que ses prédécesseurs.

Mais la propension des gouvernements occidentaux à intervenir sur les marchés de l’énergie, un domaine que l’OPEP considère comme sa compétence, semble plus forte qu’à n’importe quel moment depuis de nombreuses années.

De nombreux commerçants et investisseurs sont sceptiques quant à l’efficacité du plafonnement des prix et de l’embargo russe sur le pétrole. Mais ces mesures menacent les Saoudiens et d’autres producteurs, ont déclaré des analystes, car elles pourraient se transformer en une forme de cartel d’acheteurs, renversant les rôles de l’OPEP. L’inquiétude est que ces initiatives occidentales pourraient entraîner “la capacité de déterminer quel type de pétrole est un bon pétrole” et combien cela devrait coûter, a déclaré Karen E. Young, chercheuse principale au Columbia University Center on Energy Policy.