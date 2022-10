L’OPEP annonce une forte baisse de la production de pétrole malgré la pression américaine

Londres

CNN Affaires

—



L’OPEP+ a déclaré mercredi qu’elle réduirait la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, la plus forte réduction depuis le début de la pandémie, dans un mouvement qui menace de faire grimper les prix de l’essence quelques semaines seulement avant les élections américaines de mi-mandat.

Le groupe des principaux producteurs de pétrole, qui comprend l’Arabie saoudite et la Russie, a annoncé la réduction de la production à la suite de sa première réunion en personne depuis mars 2020. La réduction équivaut à environ 2% de la demande mondiale de pétrole.

Le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 1,5 % pour atteindre plus de 93 dollars le baril aux nouvelles, ajoutant aux gains cette semaine avant la réunion des ministres du pétrole. Le pétrole américain a augmenté de 1,7 % à 88 $.

L’administration Biden a critiqué la décision de l’OPEP + dans un communiqué mercredi, la qualifiant de “à courte vue” et affirmant qu’elle nuira le plus aux pays à revenu faible et intermédiaire déjà aux prises avec des prix de l’énergie élevés.

Les réductions de production commenceront en novembre et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés se réuniront à nouveau en décembre.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré que la décision de réduire la production avait été prise “à la lumière de l’incertitude qui entoure les perspectives de l’économie mondiale et du marché pétrolier”.

Les prix mondiaux du pétrole, qui ont grimpé en flèche au premier semestre de l’année, ont depuis fortement chuté, craignant qu’une récession mondiale ne fasse baisser la demande. Le Brent est en baisse de 20% depuis fin juin. L’indice de référence mondial a atteint un sommet de 139 dollars le baril en mars après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’OPEP et ses alliés, qui contrôlent plus de 40 % de la production mondiale de pétrole, espèrent anticiper une baisse de la demande de leurs barils suite à un fort ralentissement économique en Chine, aux États-Unis et en Europe.

Les sanctions occidentales contre le pétrole russe brouillent également les cartes. La production russe a mieux résisté que prévu, l’approvisionnement étant détourné vers la Chine et l’Inde. Mais les États-Unis et l’Europe travaillent actuellement sur les moyens de mettre en œuvre un accord du G7 pour plafonner le prix des exportations de brut russe vers les pays tiers.

Le cartel du pétrole a subi d’intenses pressions de la Maison Blanche avant sa réunion à Vienne alors que le président Biden tentait d’obtenir une baisse des prix de l’énergie pour les consommateurs américains. Les hauts responsables de l’administration Biden faisaient pression sur leurs homologues au Koweït, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (EAU) pour qu’ils votent contre la réduction de la production de pétrole, selon des responsables.

La perspective d’une réduction de la production a été présentée comme un “désastre total” dans les projets de points de discussion diffusés par la Maison Blanche au département du Trésor lundi, que CNN a obtenus. “Il est important que tout le monde soit conscient de l’ampleur des enjeux”, a déclaré un responsable américain.

À un mois seulement des élections critiques de mi-mandat, les prix de l’essence aux États-Unis ont recommencé à grimper, ce qui pose un risque politique que la Maison Blanche tente désespérément d’éviter.

La hausse des prix du pétrole pourrait signifier que l’inflation reste plus élevée plus longtemps et ajouter à la pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle augmente les taux d’intérêt encore plus agressivement.

Mais l’impact de la baisse de mercredi, bien qu’il s’agisse d’un signal haussier pour les prix du pétrole, pourrait être limité car de nombreux petits producteurs de l’OPEP avaient du mal à atteindre les objectifs de production précédents.

“Il est peu probable qu’une réduction annoncée de tout volume soit pleinement mise en œuvre par tous les pays, car le groupe accuse déjà un retard de 3 millions de barils par jour sur son plafond de production déclaré”, a déclaré Jorge Leon, analyste de Rystad Energy, dans une note.

Rystad Energy estime que le marché mondial du pétrole sera surapprovisionné d’ici la fin de l’année, atténuant l’effet des réductions de production sur les prix.

— Alex Marquardt, Natasha Bertrand, Phil Mattingly, Mark Thompson et Betsy Klein ont contribué à ce rapport.