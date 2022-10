L’OPEP allait toujours jouer avec les prix de l’essence. L’équipe de Biden était-elle naïve ?

Mercredi, le cartel de fixation des prix de l’énergie OPEP+ a annoncé qu’il procédait à une réduction importante de la production de pétrole. Cela finira par signifier moins de pétrole sur le marché et une augmentation du prix de l’essence pour les consommateurs du monde entier, à une époque d’inflation élevée et de craintes de récession. C’est cependant un net positif pour les deux pays qui produisent le plus de pétrole de l’OPEP+ – la Russie et l’Arabie saoudite.

Le président Joe Biden a qualifié cette décision de « déception ». Peut-être plus précisément, c’est un embarras pour un dirigeant américain qui a cherché à améliorer les relations avec le royaume après un début difficile. En plus de cela, c’est un signe des limites de la capacité de l’Amérique à déterminer le paysage mondial au milieu de sa guerre par procuration en cours contre la Russie en Ukraine, dans laquelle l’Arabie saoudite a opposé à la fois les États-Unis et la Russie.

Pendant des semaines avant l’annonce de l’OPEP +, des membres clés de la Maison Blanche de Biden se sont efforcés de transmettre à l’Arabie saoudite, le membre le plus influent du groupe, “à quel point les enjeux sont élevés”, a déclaré un responsable américain à CNN.

L’échec de la campagne de pression de l’administration survient environ trois mois après la première visite de Biden dans le royaume en tant que président. Ce voyage était important car Biden s’était initialement éloigné de l’Arabie saoudite. Au cours de ses 18 premiers mois au pouvoir, il avait officieusement décidé de ne pas rencontrer le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, ou MBS, en s’appuyant sur son engagement pendant la campagne présidentielle d’ostraciser l’Arabie saoudite.

Il y avait de bonnes raisons d’éviter MBS : la CIA avait déterminé qu’il avait ordonné le meurtre de l’écrivain du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018, et depuis l’administration Obama, le prince saoudien avait approfondi une guerre vicieuse au Yémen. Mais finalement, Biden a capitulé devant une visite.

Pendant leur séjour en Arabie saoudite cet été, de hauts responsables de Biden ont fait valoir que le voyage saoudien ne concernait pas uniquement ou même principalement le pétrole, alors même que les prix de l’essence en Amérique au printemps avaient atteint des sommets quasi historiques. Ils ont fourni une myriade de raisons pour lesquelles Biden s’est rendu : pour la sécurité d’Israël, pour la sécurité régionale et pour rétablir un partenariat avec l’Arabie saoudite qui s’avérerait pratique lorsque des crises frapperaient dans diverses parties du monde. Le voyage, l’administration Biden voulait nous faire croire, concernait tout sauf le pétrole. C’était pourtant une contradiction dans les termes. Une grande partie de l’influence et de la puissance géopolitiques de l’Arabie saoudite provient de ses énormes réserves de pétrole et de la richesse qui les accompagne.

L’Arabie saoudite ne s’est pas engagée à pomper plus de pétrole en réponse à la visite de Biden dans le pays et a de nouveau rejeté les États-Unis. Ce n’est pas la première fois que les États-Unis ont du mal à obtenir le soutien de l’Arabie saoudite. Bien sûr, le cartel de l’OPEP a une histoire mouvementée avec les États-Unis. Aujourd’hui, le marché de l’énergie amplifie la puissance géopolitique du royaume et de quelques autres producteurs de pétrole, même si ses membres comme la Russie et l’Arabie saoudite ne sont pas toujours d’accord.

Alors que l’impact de l’annonce de l’OPEP+ se répercute, il faut se demander : pourquoi les États-Unis sont-ils si naïfs à propos de l’Arabie saoudite ?

Regardez qui est autour de Biden

Une réponse se rapporte à un adage de Washington qui vaut souvent la peine d’être répété : le personnel est la politique. Dans le cas de la politique américaine envers l’Arabie saoudite, deux personnalités importantes dans l’orbite de Biden représentent la vision du monde selon laquelle MBS, malgré toutes les indications contraires, peut être gérée et que l’Arabie saoudite est trop importante pour rompre. Ces deux personnalités – le principal conseiller de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et le haut responsable de l’énergie du département d’État Amos Hochstein – ont fait la navette vers l’Arabie saoudite au nom de Biden.

McGurk a décrit l’approche de Biden au Moyen-Orient comme un « retour aux sources », doublant essentiellement certains des articles de foi bipartites de la politique étrangère américaine, comme la dépendance des États-Unis à l’égard des États pétroliers au Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite, et le besoin de travailler avec des dirigeants non démocratiques pour de vastes objectifs stratégiques au-delà du pétrole, comme la stabilité régionale.

McGurk a été fonctionnaire au Moyen-Orient dans les administrations de Biden, Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush. (En 2004, l’Atlantic a surnommé McGurk “l’une des vraies stars de l’occupation” de l’Irak.)

Il s’est appelé « un ami de l’Arabie saoudite », comme je l’ai déjà noté. “Écoutez, j’ai travaillé avec MBS, et c’est en fait quelqu’un avec qui vous pouvez raisonner”, a-t-il déclaré en 2019. À l’époque, il était dans le secteur privé en tant que directeur du conseil d’administration de la société de technologie militaire Primer, dont les débuts Le principal investisseur était un fonds souverain des Émirats arabes unis, une autre autocratie du Golfe qui entretient des liens étroits avec l’Arabie saoudite.

Hochstein, pour sa part, a travaillé comme haut responsable de l’énergie au département d’État d’Obama et a travaillé en étroite collaboration avec le vice-président de l’époque, Biden. De 2017 à 2020, il a travaillé comme cadre supérieur au sein de la société énergétique Tellurian basée à Houston et en tant que membre du conseil consultatif de Naftogaz, la plus grande société énergétique nationale d’Ukraine.

Un aspect de sa carrière qui mérite d’être souligné est son travail de lobbyiste pour des sociétés pétrolières et gazières. Au milieu des années 2000, il a été un proche conseiller du président Teodoro Obiang Nguema de l’autocratique État pétrolier de Guinée équatoriale pour 120 000 dollars par mois. « Je suis fier de tous les clients que j’ai représentés. Je n’ai rien fait qui me rende difficile de regarder ma fille dans les yeux », a-t-il déclaré en 2006. Obiang reste au pouvoir et est plus répressif que jamais.

Les États-Unis sont depuis l’époque du FDR un patron et un partenaire de l’Arabie saoudite, mais de nouvelles politiques sont nécessaires.

Les deux conseillers de Biden semblent avoir surestimé la mesure dans laquelle ils pourraient cajoler le prince saoudien vers un résultat qui signifierait plus d’essence et des prix plus bas pour les consommateurs américains. Leurs espoirs d’influencer MBS ont maintenant été démentis plus d’une fois.

Il met en évidence un autre point crucial : au-delà du maintien des prix du gaz bas, l’establishment de Washington peine à élaborer une politique étrangère qui réponde aux défis d’un monde de plus en plus multipolaire.

La puissance américaine n’est plus ce qu’elle était

Alors que le moment de l’après-guerre froide de la primauté américaine dans le monde a parfois été surestimé, trop peu de décideurs politiques reconnaissent la réalité du déclin relatif de l’Amérique.

L’administration Biden, et Washington plus largement, n’a pas encore compris à quel point la puissance américaine est réduite dans le monde. Une partie de ce déclin était auto-imposée – la présidence capricieuse de Trump a délibérément évité de jouer un rôle mondial stable, et des décennies d’intervention au Moyen-Orient ont sapé la puissance géopolitique de l’Amérique. D’autres parties sont plus structurelles, comme l’affaiblissement relatif de l’économie américaine depuis la grande récession, et la puissance croissante de la Chine économiquement et géopolitiquement.

Peu de temps après la visite saoudienne de Biden, j’ai parlé avec Chas Freeman, qui a été ambassadeur en Arabie saoudite de 1990 à 1992. Il a souligné que Biden avait quitté l’Arabie saoudite sans aucune garantie sur le pétrole. « Nous n’appelons plus nécessairement les coups de feu. Donc, si vous vouliez une démonstration des limites de la puissance américaine, c’était ça », m’a-t-il dit. “Nous sommes sans aucun doute le pays le plus puissant du monde sur le plan militaire, mais cela ne nous achète pas l’influence qu’il avait autrefois.”

L’annonce de l’OPEP+ cette semaine est également une démonstration brutale de cette réalité. Bien que les États-Unis vendent à l’Arabie saoudite une prépondérance de matériel militaire dont elle dépend pour sa propre sécurité, cela ne suffit pas pour acheter sa coopération en matière de politique énergétique.

La hausse des prix du pétrole est dans l’intérêt commun de la Russie et de l’Arabie saoudite. Et maintenant, il est clair que les propres intérêts de MBS guideront toujours sa politique. La Russie et l’Arabie saoudite “ont une plus grande confluence d’intérêts sur le prix du baril de pétrole que les États-Unis et l’Arabie saoudite sur les droits de l’homme”, m’a dit Steven Cook, un expert du Moyen-Orient au Council on Foreign Relations, en juillet. .

Cette convergence d’intérêts ne signifie pas nécessairement que MBS et le président russe Vladimir Poutine sont alignés en tant qu’alliés au-delà des prix de l’énergie. Mais ce sont les deux plus grands producteurs de pétrole non américains au monde. Si c’est la seule chose sur laquelle ils sont d’accord, c’est quand même beaucoup.

La grande question à laquelle les décideurs américains ont été confrontés est de savoir quel effet les États-Unis ont sur l’Arabie saoudite pour influer sur ses politiques, et si limiter ou arrêter les ventes d’armes au pays ou adopter un projet de loi visant à restreindre l’influence de l’OPEP aurait un effet.

Les sanctions sont devenues l’outil de choix pour faire face à la brutalité de la Russie en Ukraine. Mais lors des premiers jours de mandat de Biden en 2021, l’administration a choisi de ne pas cibler directement MBS avec des sanctions pour le meurtre de Khashoggi. C’était un aveu que Biden avait besoin de la coopération de l’Arabie saoudite sur de vastes questions stratégiques, d’Israël à l’Iran. Ce manque de responsabilité a peut-être encore enhardi le prince héritier.

Une carte que Biden détenait ne rencontrait pas directement MBS, bien que cela ait été rejeté cet été, avec peu de choses à montrer.

De nombreux experts de l’establishment de Washington ont fait valoir que la rencontre de Biden avec MBS était une politique pragmatique, voire intelligente. « Coupez un peu de mou à Biden », a écrit le chroniqueur Max Boot dans le Washington Post. “Accordez un peu de crédit à Biden”, ont exhorté plusieurs anciens chefs de file de l’armée et du renseignement américains dans une note de politique pour le Middle East Institute. “Ne vous laissez pas distraire par le coup de poing”, a déclaré l’ancienne conseillère de la Maison Blanche de Trump, Kirsten Fontenrose. “Ce voyage était, à la base, que Biden tenait la promesse à l’Arabie saoudite qu’il viendrait lui-même dans le royaume si la production de pétrole était accélérée en juillet et août.”

Mais cela ne ressemble vraiment pas à une brillante décision de politique étrangère avec le recul, si même la demande minimale d’amener l’Arabie saoudite à pomper plus de pétrole n’a pas été satisfaite. La “famille royale saoudienne n’a jamais été un allié digne de confiance de notre nation”, tweeté Le sénateur Dick Durbin, le démocrate n ° 2 de la chambre. “Il est temps pour notre politique étrangère d’imaginer un monde sans leur alliance.”

Mais c’est un effort d’imagination difficile pour beaucoup à Washington.

« L’administration Biden reconnaît qu’elle ne peut pas, ou peut-être qu’elle ne veut pas, essayer d’influencer la politique pétrolière saoudienne. L’Arabie va prendre des décisions concernant la production de pétrole en fonction des intérêts saoudiens », m’a dit Gregory Brew, historien à la Jackson School of Global Affairs de Yale. “Je pense qu’ils sont naïfs, car ils ne semblent pas reconnaître que les États-Unis ont réellement une influence sur l’Arabie saoudite.”