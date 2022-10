L’OPEP abaisse ses prévisions de demande de pétrole pour 2022 et 2023 alors que Covid-19 s’embrase à nouveau en Chine

Patrick Pleul/alliance photo via Getty Images

L’Opep a déclaré mercredi qu’elle s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole chute de 0,5 million de barils par jour en 2022.

Le groupe a également abaissé ses prévisions pour 2023, citant de nouvelles restrictions Covid-19 en Chine dans son rapport mensuel.

L’OPEP+ a réduit la semaine dernière sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour à partir de novembre.

L’OPEP s’attend à ce que la demande de pétrole chute à mesure que les perspectives économiques mondiales se détériorent, les nouvelles fermetures de Covid-19 en Chine étant une préoccupation majeure.

Dans son dernier mensuel rapport, le groupe des principaux producteurs de pétrole a réduit ses perspectives de demande de pétrole brut en 2022 de 0,5 million de barils à 2,6 millions de barils par jour. C’est une croissance de la demande de 2,7 %.

La réduction reflète l’évolution récente de la demande dans plusieurs régions, a déclaré l’OPEP dans le rapport publié mercredi.

“Ces développements incluent l’extension des restrictions chinoises zéro-COVID-19 dans certaines régions, les défis économiques dans l’OCDE Europe et les pressions inflationnistes dans d’autres économies clés, qui ont pesé sur la demande de pétrole, en particulier au 2S22”, a-t-il déclaré.

Le groupe a également abaissé ses perspectives de demande pour 2023 à 102 millions de barils par jour, reflétant une hausse de 2,3 %. C’est 360 000 barils par jour de moins que ses prévisions précédentes.

Il a souligné que l’inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt dans le monde étaient des vents contraires à la croissance économique alors qu’il réduisait mercredi ses prévisions de demande pour 2022 et 2023.

“L’économie mondiale est entrée dans une période d’incertitude accrue et de défis croissants, dans un contexte de niveaux d’inflation élevés, de resserrement monétaire par les principales banques centrales, de niveaux élevés de dette souveraine dans de nombreuses régions ainsi que de problèmes d’approvisionnement persistants”, a déclaré l’Opep.

Les cas de Covid-19 en Chine ont remonté à leur plus haut niveau depuis août, avec la fermeture d’écoles, de cinémas et de gymnases à Shanghai pour empêcher la propagation de la maladie. Cela alimente les craintes que la ville se dirige vers un autre verrouillage et réduise ainsi considérablement la demande de pétrole, par Bloomberg.

La semaine dernière, l’OPEP et les producteurs de brut alliés comme la Russie ont convenu de réduire les objectifs de production de 2 millions de barils par jour, à partir de novembre.

La Maison Blanche a attaqué les coupes, accusant l’OPEP+ de “s’aligner sur la Russie”, tandis que le président américain Joe Biden menacé l’Arabie Saoudite dessus, en disant qu’il y aura des “conséquences” pour la réduction de la production.

La décision de l’OPEP+ est considérée comme une réaction à la chute des prix du pétrole, qui ont perdu environ 25 % ces derniers mois. Brent brut, la référence internationale, a augmenté de 0,58% à 92,99 $ le baril lors du dernier contrôle jeudi, tandis que Brut WTI a gagné 0,63 % pour s’échanger à 87,95 $ le baril.