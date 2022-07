L’Open : Sir Nick Faldo sur les espoirs de Tiger Woods à St Andrews ; Rory McIlroy sur “la défense du titre que je n’ai jamais eue” | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sir Nick Faldo attend avec impatience l’Open, s’il envisagerait de jouer et les chances de Tiger Woods.

Sir Nick Faldo a minimisé les espoirs de Tiger Woods de se disputer un 16e titre majeur au 150e Open et s’est demandé si St Andrews pourrait être le lieu où l’ancien numéro 1 mondial met fin à sa brillante carrière majeure.

Woods n’a fait que deux départs officiels depuis qu’il a subi des blessures menaçant sa carrière à la jambe et à la cheville lors de l’accident de voiture de février dernier, deux mois après avoir subi une cinquième opération au dos, le PGA Tour à 82 reprises excluant auparavant un temps plein. retourner au sport.

Le joueur de 46 ans s’est retiré après trois manches du championnat PGA en mai et a choisi de ne pas participer à l’US Open du mois dernier à Brookline le mois dernier en raison d’une blessure, bien qu’il ait été catégorique sur un retour au Old Course depuis qu’il l’a dit exclusivement à Sky Sports. après The Masters en avril.

Woods a déclaré aux journalistes à son retour à l'action au JP McManus Pro-Am – où il a terminé à égalité 19e et 17 coups derrière le vainqueur Xander Schauffele – qu'il savourait la chance de concourir à nouveau à St Andrews, après y avoir gagné en 2000 et 2005, le triple champion de l'Open voulant "lui donner au moins une course de plus à un niveau élevé".

Woods a déclaré aux journalistes à son retour à l’action au JP McManus Pro-Am – où il a terminé à égalité 19e et 17 coups derrière le vainqueur Xander Schauffele – qu’il savourait la chance de concourir à nouveau à St Andrews, après y avoir gagné en 2000 et 2005, le triple champion de l’Open voulant “lui donner au moins une course de plus à un niveau élevé”.

Lorsqu’on lui a demandé si Woods avait le moindre espoir de se battre pour une victoire majeure cette semaine et une première à l’Open depuis 2006, Faldo a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Je ne pense pas qu’il y ait des chances, non,”

Paul McGinley et Brandel Chamblee réfléchissent au retrait de Tiger Woods du championnat PGA et discutent de ce que cela pourrait signifier pour sa carrière à l'avenir.

“Physiquement, il a joué à Adare Manor et était dans une voiturette pendant quelques jours pour se reposer la jambe. Le défi physique consiste simplement à marcher sur un terrain de golf et même si St Andrews a l’air plat, il y a tellement d’ondulations tordues sur ce parcours, c’est ça va être physiquement très dur pour lui.

“Même si Tiger était en forme et fort, il ne joue pas beaucoup, et ces enfants [world’s top players] sont jeunes et forts. Qui sait ce que nous allons obtenir de Tiger, où il en est mentalement et ce qu’il pense.

“Si vous allez prendre votre retraite, c’est ici qu’il faut prendre votre retraite, mais est-ce trop tôt ? Que sait-il et que pense-t-il de sa jambe ou de son jeu de golf ? Quelles sont les possibilités ? Je ne sais pas – Tiger garde toujours ça très près de sa poitrine.”

L’Open accueillera la plus grande participation de son histoire à St Andrews, avec 290 000 personnes attendues au cours de la semaine du tournoi, Faldo admettant qu’il est difficile de prédire un vainqueur dans la dernière majeure masculine de l’année.

Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

“St Andrews est si spécial”, a ajouté Faldo. “C’est une ville tellement historique, une super ambiance et le parcours de golf est l’un des plus grands au monde – c’est un défi différent mais c’est un défi historique. En regardant le top 15 mondial, je serais surpris si vous aviez un gagnant de l’extérieur parce qu’ils sont tous si forts.

“En ce moment, l’Ecosse bénéficie d’un beau temps ensoleillé mais très venteux. Si c’est un test sévère, ce que nous aimerions évidemment, alors l’accent est mis sur la chance du tirage au sort et sur la façon dont vous gérez cela pendant les quatre jours. . Cela dit, je pense que vous devez regarder les noms évidents.”

Rory McIlroy peut-il impressionner à St Andrews ?

McIlroy a mené du début à la fin pour remporter l’Open 2014 au Royal Liverpool, mais a été empêché de tenter de conserver le Claret Jug sur le Old Course l’année suivante après avoir subi une blessure à la cheville en jouant au football.

Cela signifie que cela fait 12 ans que le numéro 2 mondial a disputé pour la dernière fois l’Open à St Andrews, quand il a commencé avec un brillant 63, s’est effondré à un deuxième tour de 80 dans un temps terrible et s’est battu pour terminer à égalité pour la troisième place.

Rory McIlroy a testé le pilote de Tiger Woods avant le tournoi JP McManus Pro Am.

“Je ne peux pas entrer dans The Open en m’en approchant comme si j’avais des affaires inachevées sur ce terrain de golf”, a déclaré McIlroy à TheOpen.com. “Vous savez, j’ai l’impression qu’il y a assez de pression sur moi de toute façon sans en mettre plus sur moi-même.

“Mais c’est celui que j’attends avec impatience depuis très, très longtemps – 12 ans. Je veux juste m’assurer que je suis dans la meilleure forme possible pour y aller.

“Je joue bien, je joue l’un des meilleurs golfs que j’ai joué depuis longtemps. J’ai bien joué dans les tournois majeurs cette année sans remporter la victoire, mais j’ai vraiment combattu dans tous . C’est donc une bonne opportunité.”

Rob Lee, Andrew Coltart et Dame Laura Davies reviennent sur les moments clés de la grande victoire de Collin Morikawa au 149e Open.

