L’Open Senior : Darren Clarke devant Bernhard Langer, Jerry Kelly à Sunningdale | Actualités golfiques

Darren Clarke cherche à devenir le quatrième joueur de l’histoire à remporter l’Open et l’Open senior

Darren Clarke a terminé rapidement son deuxième tour pour prendre une avance d’un coup dans le week-end à l’Open senior présenté par Rolex.

Le golfeur champion de l’année 2011 a réussi un birdie sur quatre de ses six derniers trous pour obtenir un 67 de moins de trois au Sunningdale Golf Club et passer à huit de moins, donnant à l’Irlandais du Nord un léger avantage sur le champion en titre Bernhard Langer et l’Américain Jerry Kelly.

Un tour commun de la journée 65 de Paul Broadhurst a levé l’Anglais à deux points de la tête aux côtés d’Ernie Els, tandis que Miguel Angel Jimenez et l’ancien champion des Masters Ian Woosnam font partie du groupe de joueurs à quatre du rythme en sixième à égalité.

Ernie Els a joué aux côtés de Darren Clarke au cours des deux premiers tours

« Ce serait énorme de gagner », a déclaré Clarke. « Mais vous savez, nous avons tous assez de temps pour savoir qu’il ne reste que deux rondes et beaucoup de golf à jouer. J’adorerais avoir ce trophée assis à côté du Claret Jug.

« Je dois aller travailler sur un jeu de fer, mon jeu de fer n’était pas là surtout autour des neuf premiers aujourd’hui, mais à part cela, le ballon a bien conduit. Vraiment dans le mix vient dimanche après-midi et j’adorerais m’améliorer. »

Clarke a ouvert avec deux birdies sur ces trois trous d’ouverture mais a perdu du terrain avec trois bogeys consécutifs à partir du sixième, avant de voir un birdie au neuvième annulé par un défaut au 12e.

Des gains consécutifs à partir du 13e ont été suivis de birdies au 16e et de la normale quatre en dernier pour placer Clarke en tête, avec Langer de retour après avoir également affiché un 67 au deuxième tour.

« C’est assez solide et je conduis assez bien le ballon, ce qui me permet de rester en jeu pour attaquer quelques trous », a déclaré Langer. « C’était la clé hier. J’ai pris un excellent départ aujourd’hui avec un aigle sur l’un et un autre birdie, mais je n’ai tout simplement pas pu continuer à l’arrière. »

Colin Montgomerie a perdu huit coups de retard après un doublé de 72 et Rich Beem de Sky Sports est un autre tir en arrière après un 70 au deuxième tour, tandis que l’ancien capitaine de la Ryder Cup Paul McGinley est dans le groupe sur deux qui comprend Alex Cejka et Jim Furyk – qui à eux deux a remporté trois des quatre grands vainqueurs seniors cette saison.

