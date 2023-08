L’Open senior: Alex Cejka bat Padraig Harrington en barrage pour sceller la troisième victoire majeure senior | Nouvelles du golf

Alex Cejka a remporté une victoire spectaculaire en barrages à l’Open senior

Alex Cejka a battu Padraig Harrington au deuxième trou de barrage pour remporter le championnat senior ouvert au Royal Porthcawl Golf Club.

Cejka a mélangé deux birdies avec cinq bogeys et un double bogey dans des conditions horribles au Royal Porthcawl pour marquer un cinq sur 76, Harrington affichant un dernier tour 75 pour le rejoindre sur cinq après avoir raté une tentative d’aigle pour une victoire pure et simple sur le dernier trou.

Les joueurs sont revenus au 18e par cinq pour un barrage, où Harrington a tapé pour un birdie – après avoir presque réussi son putt à l’aigle depuis l’arrière du green – et Cejka a lancé deux putts à 30 pieds pour prolonger le concours.

Padraig Harrington a raté de peu la victoire au Pays de Galles

Harrington a ensuite raté le green avec son approche sur le deuxième trou des barrages et n’a pu faire que la normale, alors que Cejka a inscrit un birdie à deux putts pour remporter la victoire et ajouter à ses victoires majeures seniors en 2021 aux Regions Tradition et KitchenAid Senior PGA. Championnat.

« Je n’arrive toujours pas à y croire », a déclaré Cejka. « Ça a été une semaine vraiment difficile. Ça a été deux jours vraiment difficiles. Je n’arrive pas à croire que je me tiens avec le trophée ici. Voir tous ces grands noms sur le trophée, venir ici avec toutes les photos et tout, tout les gars qui l’ont gagné avant moi, qui le tiennent maintenant moi-même, c’est surréaliste. »

Vijay Singh a terminé troisième devant Michael Jonzon après un dernier tour de 77, tandis que Philip Archer a brièvement mené lors de son neuf de retour avant de laisser tomber quatre coups sur les quatre derniers trous pour fermer un huit sur 79 et tomber au cinquième à égalité.

Le champion de l’US Senior Open, Bernhard Langer, a terminé la semaine à égalité au septième sur 10, avec l’ancien champion de la PGA, YE Yang, qui a sauté de 44 places au classement lors de la dernière journée après avoir égalé le tour le plus bas avec un niveau de 71.

Quelque 26 des 70 joueurs présents lors de la dernière journée n’ont pas réussi à briser 80, avec Paul Lawrie cardant un 10 sur 81 et Colin Montgomerie luttant pour un remarquable 17 sur 88.