L’Open : Se souvenir de la disqualification de Mark Roe du concours 2003 au Royal St George’s | Actualités golfiques

Mark Roe revit son histoire de l’Open en 2003 au Royal St George’s, où il était en lice pour une victoire majeure jusqu’à ce qu’une erreur coûteuse sur le tableau de bord entraîne la fin prématurée de sa semaine.

Ben Curtis a été le vainqueur surprise de l’Open lorsqu’il a eu lieu au Royal St George’s en 2003, bien que l’histoire aurait pu être différente sans l’erreur coûteuse de Mark Roe.

Curtis était un outsider 500/1 lorsqu’il a remporté une victoire choc en un coup sur la côte du Kent, après avoir fixé l’objectif du clubhouse, puis vu Thomas Bjorn perdre un avantage de trois coups sur les quatre derniers trous.

L’Américain est entré dans le tour final cette année-là à deux coups de la tête et dans le groupe à égalité troisième, où Roe pensait également qu’il allait être placé jusqu’à ce qu’il soit alerté de son erreur déchirante.

Mark Roe a été disqualifié de l’Open au Royal St George’s en 2003

Roe, qui est entré dans la semaine en tant que n ° 305 mondial, avait grimpé dans le classement avec un 67 au troisième tour et devait se diriger vers la dernière journée, toujours en lice pour un succès majeur qui changera sa carrière.

L’Anglais jouait aux côtés de Jasper Parnevik, qui a eu du mal à atteindre un 81, les deux joueurs ne réalisant qu’après avoir terminé leurs tours qu’ils avaient oublié d’échanger les cartes de score avant de prendre le départ.

Les deux joueurs avaient signé pour des cartes de score incorrectes, ce qui les avait immédiatement disqualifiés, privant Roe d’un éventuel jumelage dimanche avec Tiger Woods et la possibilité de se battre pour la plus grande victoire de sa vie.

« Je n’étais pas sûr de vouloir regarder l’Open le lendemain, je ne savais pas ce que je voulais faire », a déclaré Roe. « J’ai décidé que je voulais regarder les derniers trous et je suis rentré chez moi et je l’ai regardé.

Jesper Parnevik et Mark Roe n’ont pas pu participer au tour final

« Quand tout a été dit et fait, et Ben [Curtis] avait levé le trophée et le programme était terminé, puis cela m’a touché de manière considérable. Je n’ai pas honte de dire que je suis monté à l’étage, que je me suis assis seul et que j’ai versé une larme, parce que je pensais avoir raté quelque chose ce jour-là.

« J’ai raté quelque chose qui aurait été vraiment incroyable et quelque chose qui aurait été le point culminant de ma carrière, ce dimanche à l’Open. »

La règle concernant la signature d’une mauvaise carte de score a depuis été modifiée, mais il est arrivé trop tard pour Roe, qui n’a jamais joué dans une autre majeure et a ensuite pris sa retraite du golf professionnel à la fin de 2006.

