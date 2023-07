Rory McIlroy s’est précipité vers un 71e tour d’ouverture à l’Open

Rory McIlroy a été fier de ses performances résilientes après avoir lutté après un début difficile pour rester à moins de cinq coups de la tête après le premier tour du 151e Open.

McIlroy, à la recherche de victoires consécutives après son impressionnante victoire au Genesis Scottish Open dimanche, était à deux points avec cinq trous restants à sa ronde avant qu’une solide finition ne lui permette de sauver une normale de niveau 71.

Le numéro 2 mondial, visant à mettre fin à une sécheresse majeure de neuf ans sur le site où il a remporté l’Open lors de sa dernière tenue à Hoylake en 2014, a mélangé trois birdies avec autant de bogeys pour rester en contact avec les premiers leaders Tommy Fleetwood, Emiliano Grillo et l’amateur Christo Lamprecht.

« Je suis en plein dans le tournoi de golf, » McIlroy a déclaré à Sky Sports. « J’ai besoin d’aller dehors [on Friday] et tirer un score dans les années 60, et je serai là pour le week-end.

« J’avais l’impression d’avoir bien joué, j’ai raté quelques putts sur le premier neuf mais j’ai commencé à faire avancer un peu le putter sur le neuf de retour, ce qui était agréable à voir. C’était difficile là-bas [on Thursday] l’après-midi, le vent soufflait un peu, j’avais du mal à approcher des épingles.

« Je pensais que n’importe quoi dans les années 60 serait un bon score. Je n’y suis pas tout à fait arrivé, mais après avoir bogué quelques trous à l’avant, j’aurais pu laisser le tour m’échapper et je ne l’ai pas fait. Même le par est un bon début, ça ne me dérangerait pas d’être un peu plus bas mais je vais le prendre. «

Que s’est-il passé pour McIlroy le premier jour ?

McIlroy s’est remis d’un entraînement capricieux au premier pour afficher un par de deux putts et a lancé une approche brillante pour mettre en place un birdie à courte portée au suivant, seulement pour bogey le par-quatre quatrième après avoir échoué à monter et descendre d’un bunker du côté vert.

Rory McIlroy jouait aux côtés du numéro 3 mondial Jon Rahm, qui a lutté pour un trois-plus de 74

L’Irlandais du Nord n’a pas réussi à tirer parti du cinquième par cinq et n’a pas pu tirer le meilleur parti d’une chance de birdie au neuvième, le voyant atteindre le virage en 36, bien qu’il ait profité d’éviter de justesse de tanguer dans un bunker pour brouiller un par au 11e.

McIlroy a raté un 10 pieds pour sauver la normale au 12e achat fait amende honorable en drainant un 40 pieds au 14e par quatre, puis s’est remis de trouver le sable avec son approche dans le 15e par cinq pour monter et descendre pour un birdie.

Le n ° 2 mondial McIlroy a produit un lancer intelligent pour sauver le par au 16e et a négocié le troublant par trois 17e avec un par de deux putts, puis a attendu 15 minutes pour jouer son deuxième coup dans le dernier.

McIlroy a eu la possibilité de se retirer sur le côté et a eu besoin de deux tentatives pour sortir du sable, bien que troué de 10 pieds pour brouiller un par improbable et éviter de rejoindre ses partenaires de jeu Jon Rahm et Justin Rose en terminant au-dessus du par.

Lors de l’évasion du bunker, McIlroy a ajouté: « C’était vraiment bien à la fin. Ces bunkers sont vraiment durs, ils ne semblent pas entrer au milieu d’eux et vous êtes vraiment contre le visage.

« En fait, j’ai eu de la chance parce que cela aurait pu pénétrer dans une partie plus profonde de mon empreinte et j’aurais peut-être été là toute la nuit. C’était génial de s’en tirer avec un cinq et c’était un gros putt pour terminer. »

