L’Open : Robert Lee était loin d’être dépassé lors de ses débuts au Royal St George’s en 1985 | Actualités golfiques

Lee était à deux points de la tête à la mi-course

Robert Lee a disputé son premier Open Championship au Royal St George’s en 1985 et garde de bons souvenirs de ses débuts, d’autant plus qu’il était en lice à mi-parcours avec quelques collègues de Sky Sports….

J’ai tiré 68 au premier tour, et c’était mon tout premier tour dans un championnat ouvert. Cela m’a mis à égalité en deuxième position, mais incroyablement, j’étais à quatre coups de la tête après que Christy O’Connor Jnr a tiré un 64 – avec un pilote kaki et un balata – c’est un certain score!

Juste pour entrer dans l’Open, je devais bien jouer au Belfry la semaine précédente car il y avait trois places à gagner au Lawrence Batley International Golf Classic. J’ai joué avec David Frost au tour final, et je me suis lancé en pensant qu’un 69 serait suffisant pour me rendre au Royal St George’s.

Christy O’Connor a réussi un remarquable 64 au premier tour

Effectivement, j’avais trois sous pour la journée à jouer le dernier trou, sachant qu’un par gagnerait un début à l’Open. Le 18, au Beffroi, face au vent – je ne pense pas qu’on puisse jouer un trou plus dur avec autant d’enjeux.

J’ai frappé un bon drive, j’avais besoin d’un fer à deux pour mon deuxième, j’ai raté de peu le green à droite, mais je l’ai ébréché à environ trois pieds et j’ai troué le putt pour mon 69, et bien que j’aie fini à égalité pour le 12e et neuf coups derrière Graham Marsh, c’était suffisant pour se qualifier pour l’Open.

J’étais assez confiant à l’approche de mon premier majeur car j’étais en grande forme et je tirais de nombreux scores faibles, dont un 61 à Monte Carlo. J’étais passé si près de la qualification auparavant, perdant en play-offs et étant en haut de la liste de réserve, et puis j’ai trouvé que la meilleure façon de jouer était de bien jouer dans le tournoi avant !

Pour de nombreux jeunes pros, jouer à l’Open pour la première fois, avec des foules immenses et une atmosphère animée, cela peut être une expérience bouleversante. Mais j’ai adoré, plus il y a de bruit, mieux c’est pour moi. J’étais dans mon élément.

À cette époque, les foules pour les tournois de golf avaient tendance à être un peu rares, donc l’Open était dans une ligue à part. Quand j’ai entendu des athlètes de divers sports au cours des 18 derniers mois parler de la difficulté de se produire sans foule, je le comprends parfaitement.

Le buzz et le bourdonnement autour d’un Open sont spéciaux, et si vous acceptez cela, c’est comme une drogue. Et c’était la même chose avec l’attention médiatique supplémentaire que je recevais. Si vous faites du bruit au cours des deux premiers tours, vous vous y attendez, mais cela ne m’a pas du tout dérangé.

J’ai également pu jouer avec Bernhard Langer au troisième tour, et il était le champion en titre du Masters à l’époque. Il était une personne très appréciée dans le golf et a toujours été un mec de haut niveau. Nous étions en fait à égalité à mi-parcours, mais malheureusement, j’ai laissé passer quelques coups.

Et nous avons eu une situation bizarre lorsque le jeu a été suspendu à cause du tonnerre et de la foudre. À l’époque, il n’y avait pas de buggies ou de camions envoyés pour ramener les joueurs au club-house, et nous étions à des kilomètres. Mais il y avait une maison au bord du parcours, là où nous étions, et ils nous ont invités à nous abriter là-dedans ! Bon café aussi !

Robert Lee a fait ses débuts à l’Open à Sandwich en 1985

Une fois que nous sommes revenus sur le parcours, je suis arrivé avec un 74 qui m’a laissé six points en tête avant le dernier tour, mais cela ne signifiait pas que je pouvais le « rouler en roue libre » dimanche. Je n’ai jamais vraiment compris cela, l’idée qu’il y a moins de pression sur vous après un mauvais tour.

Pour moi, il y avait moins de pression plus vous étiez haut dans le classement. Quand tu ne jouais pas très bien, c’est là que j’ai ressenti la pression. Si vous avez mal joué et pensez que le prochain tour n’a pas vraiment d’importance, vous avez tout à fait tort, à mon avis.

J’ai terminé avec 74 autres et terminé à égalité au 25e rang, ma première expérience de l’Open a donc été positive. Et quand je repense au classement à mi-parcours, il regorge de noms familiers. J’étais là-haut, tout comme Wayne Riley, Tony Johnstone et Howard Clark, alors nous l’appelons le « Sky Sports Leaderboard » !

Les souvenirs ouverts sont toujours géniaux, tout le monde aime The Open. Ayant participé à plusieurs événements plus tôt dans l’année, je n’étais pas du tout découragé par la perspective de m’attaquer au Royal St George’s. J’en suis arrivé au point où j’aurais aimé pouvoir faire ça chaque semaine !

Vous n’oubliez jamais votre premier Open, et la mienne a été une semaine géniale. C’était très amusant et quelque chose dont je me souviens avec rien d’autre que de bons souvenirs.