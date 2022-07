L’Open: le swing de Tiger Woods “aussi bon que jamais” devant St Andrews, selon Justin Thomas | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Weir de Sky Sports News rapporte que Tiger Woods semble être aux prises avec une blessure lors de sa séance d’entraînement à St Andrews avant l’Open.

Justin Thomas pense qu’il ne serait “pas surprenant” de voir Tiger Woods se disputer un 16e titre majeur historique après s’être entraîné avec lui avant le 150e Open.

Woods a ébréché et roulé autour du Old Course aux côtés de Thomas samedi soir, parcourant les 18 trous et ne terminant que longtemps après 22h30, heure locale, avant de revenir le lendemain matin pour jouer un tour d’entraînement complet.

La paire a pris le départ juste après 8h30 le dimanche matin devant de grandes galeries et dans des conditions ensoleillées, avec la première fois que Woods a terminé 18 trous complets en pratique au cours d’une grande semaine cette année.

Woods a semblé mal à l’aise pendant qu’il continuait à lutter contre les blessures subies lors de l’accident de voiture de février dernier, marchant avec une boiterie prononcée et semblant avoir du mal à se pencher pour ramasser son tee-shirt, bien que Thomas pense qu’il y a des points positifs à prendre dans l’ancien numéro 1 mondial. Jeu.

“Ouais, son swing est toujours aussi bon, c’est vrai”, a déclaré Thomas après sa ronde d’entraînement. “Serais-je surpris s’il défiait cette semaine? Non. J’ai appris mieux que de défier quoi que ce soit à son sujet.

“J’ai un peu cherché son cerveau. Je comprends qu’il va un peu retenir certaines informations. Mais j’essaie de le lui soutirer et d’en tirer le plus possible, parce qu’il est fait assez bien autour de cet endroit.”

L’apparition de Woods à St Andrews ne sera que sa troisième dans un événement complet depuis les blessures à la jambe et à la cheville qui ont menacé sa carrière lors de l’accident de l’année dernière, le joueur de 46 ans voulant donner à St Andrews “au moins une course de plus”. À un haut niveau.”

Le parcours emblématique est celui où Woods a remporté son premier titre Open par huit coups à St Andrews en 2000 – en route vers le «Tiger Slam» – et est revenu cinq ans plus tard pour terminer cinq coups d’avance sur Colin Montgomerie.

À quoi devons-nous nous attendre de Woods?

Le triple champion de l’Open a eu du mal au cours du week-end lors de son retour au Masters et s’est retiré avant son dernier tour au championnat PGA en raison d’une blessure, Woods s’étant retiré de l’US Open le mois dernier parce qu’il ne se sentait pas “physiquement prêt”. concourir.

“Il [Woods] n’a pas l’air bien, il est très mal à l’aise”, a déclaré Jamie Weir de Sky Sports News, qui a suivi Tiger lors de sa ronde d’entraînement. “Il a remonté la colline jusqu’au sixième tertre de départ et il boitait en faisant cela, s’appuyant sur son putter. Il a heurté un conducteur du quatrième té et se pencher pour retirer son té du sol a pris une quantité considérable de efforts pour lui.

“Il souffre clairement encore beaucoup. Il s’est évidemment retiré de l’US Open afin de s’assurer que son corps était dans le meilleur état possible pour l’Open Championship, mais il n’avait pas l’air bien quand nous l’avons vu quelques il y a des mois au championnat PGA non plus.

“Il a fait la coupe à Tulsa et a fait la coupe au Masters, mais son corps n’est plus ce qu’il était. C’est un parcours qu’il aime, c’est un championnat ouvert mémorable et il n’allait pas le manquer.

“C’est son parcours préféré, il a parlé de son affection pour le Old Course, et s’il y a un parcours où il peut se déplacer sans trop d’inconfort, c’est ici. Ce n’est pas long, c’est assez plat. Il n’y a pas d’homme avec plus capable de tracer son chemin autour d’un terrain de golf que Tiger Woods.”

Quel avenir pour Tiger ?

Woods participera à la R&A Celebration of Champions lundi, en direct sur Sky Sportsun événement par équipe de quatre trous réunissant d’anciens golfeurs champions, des championnes majeures féminines et une foule de noms reconnaissables.

Le dernier vainqueur consécutif de l’Open jouera aux côtés de Rory McIlroy, de Georgia Hall, championne de l’AIG Women’s Open, et de Lee Trevino, double championne de l’Open, avec ce quatuor dans le dernier groupe à 17h05 BST.

Woods doit ensuite s’adresser aux médias à 11 heures mardi, où il sera probablement interrogé sur les difficultés auxquelles il a été confronté pour figurer dans la dernière majeure masculine de l’année et répondre aux spéculations sur son avenir à long terme dans le sport.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct du tour d’ouverture commence jeudi à partir de 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – en direct sur Sky Sports The Open.