L’Open : Greg Norman a refusé l’invitation à la célébration des champions et au dîner des champions par R&A | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

Le R&A a confirmé qu’il avait choisi de ne pas inviter Greg Norman à participer à la célébration des champions ou à assister au dîner des champions avant le 150e Open.

Tiger Woods, Rory McIlroy et Georgia Hall participeront tous à l’épreuve de quatre trous sur le Old Course, en direct sur la chaîne Open dédiée de Sky Sportsmais Norman – deux fois champion golfeur de l’année – ne participera pas à la compétition.

Norman est la figure de proue de la série de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite, qui a provoqué une rupture dans le jeu professionnel masculin, le joueur de 67 ans n’étant pas le bienvenu à l’événement de lundi ou au dîner des champions le lendemain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sir Nick Faldo attend avec impatience l’Open, s’il envisagerait de jouer et les chances de Tiger Woods. Sir Nick Faldo attend avec impatience l’Open, s’il envisagerait de jouer et les chances de Tiger Woods.

Dans un communiqué, le R&A a déclaré: “En réponse aux demandes concernant le champ R&A Celebration of Champions et le dîner des champions, nous pouvons confirmer que nous avons contacté Greg Norman pour l’informer que nous avons décidé de ne pas l’inviter à cette occasion.

“Le 150e Open est une étape extrêmement importante pour le golf et nous voulons nous assurer que l’accent reste mis sur la célébration du championnat et de son héritage. Malheureusement, nous ne pensons pas que ce serait le cas si Greg devait y assister. Nous espérons que lorsque les circonstances permettre à Greg de pouvoir y assister à nouveau à l’avenir.”

L’Open en direct Vivre de

Norman – vainqueur de l’Open en 1986 et 1993 – avait précédemment demandé au R&A la permission de jouer à St Andrews alors qu’il était bien au-delà de la limite d’âge de 60 ans, l’Australien ayant déclaré à Australian Golf Digest qu’il était déçu de ce qu’il appelait un décision « mesquine ».

“J’aurais pensé que le R&A serait resté au-dessus de tout cela étant donné sa position dans le golf mondial”, a déclaré Norman. “(C’est) mesquin, car tout ce que j’ai fait est de promouvoir et de développer le jeu de golf à l’échelle mondiale, sur et en dehors du terrain de golf, depuis plus de quatre décennies.”

Le R&A a déclaré le mois dernier que les joueurs de LIV qualifiés seraient autorisés à concourir à St Andrews, notamment le champion de l’Open 2013 Phil Mickelson, l’ancien n ° 1 mondial Dustin Johnson et le quadruple champion majeur Brooks Koepka.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Phil Mickelson s’est entraîné tôt à St Andrews avant le 150e Open Championship, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports la semaine prochaine. Phil Mickelson s’est entraîné tôt à St Andrews avant le 150e Open Championship, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports la semaine prochaine.

Spieth dénonce les rumeurs de LIV Golf

Jusqu’à présent, LIV Golf a organisé deux de ses huit événements prévus en 2022, le champion de l’Open 2017 Jordan Spieth décrivant les rumeurs selon lesquelles il envisageait de rejoindre le circuit de l’échappée comme “catégoriquement fausses” vendredi soir.

Alors que Mickelson, Koepka, Bryson DeChambeau et Patrick Reed se sont inscrits sur le circuit soutenu par l’Arabie saoudite, Spieth a réitéré qu’il était engagé dans le PGA Tour et tentait de remporter plus de titres majeurs.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Dans un message sur son compte Twitter officiel, le joueur de 28 ans a écrit : “En raison de faux rapports aujourd’hui, je ressens le besoin de commenter. Soyons clairs, tous les rapports que j’envisage de concourir ailleurs que sur le PGA Tour sont catégoriquement faux.

“Je ne suis PAS en discussion avec LIV. J’ai été cité officiellement pendant des mois que je soutiens pleinement le PGA Tour et que je n’ai jamais envisagé d’alternative.

L’Open en direct Vivre de

“Mon objectif n’a pas changé depuis que j’ai commencé à jouer au golf – gagner des événements du PGA Tour et des championnats majeurs et affronter les meilleurs joueurs du monde. Ceux qui me connaissent vraiment savent ce qui est important pour moi.”

Quand est l’Open en direct sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’attente est presque terminée pour la dernière majeure masculine de l’année, avec une couverture étendue du 150e Open exclusivement en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. L’attente est presque terminée pour la dernière majeure masculine de l’année, avec une couverture étendue du 150e Open exclusivement en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence lundi avec “Live From The Range” à 9h sur Sky Sports The Open !