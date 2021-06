l’Open féminin des États-Unis ; Yuka Saso revendique une victoire historique après que Lexi Thompson s’incline sur le dos neuf | Actualités golfiques

Yuka Saso avec le trophée de l’US Women’s Open

Yuka Saso a réussi un birdie au troisième trou des séries éliminatoires contre Nasa Hataoka pour remporter l’US Women’s Open après que la leader de longue date, Lexi Thompson, ait subi un effondrement de neuf revers au club olympique.

La victoire de Saso fait d’elle la plus jeune championne de l’histoire à 19 ans, 11 mois et 17 jours, incroyablement exactement le même âge qu’Inbee Park lorsqu’elle a remporté le trophée au Interlachen Country Club en 2008.

L’adolescente, qui a modelé son swing sur celui de Rory McIlroy, est également la première grande championne des Philippines, même si la victoire semblait peu probable lorsqu’elle a effectué des doubles bogeys consécutifs aux deuxième et troisième trous pour glisser à deux sous, six derrière le leader du jour au lendemain Thompson après avoir réussi un birdie au cinquième.

Saso a réussi un birdie au troisième trou supplémentaire pour devenir le premier golfeur des Philippines à remporter un tournoi majeur

Thompson semblait susceptible de profiter d’une procession vers la victoire jusqu’à ce que ses problèmes commencent au 11, où elle a fait un double bogey, puis a laissé tomber un autre coup au 14 pour que son avance dominante soit réduite à un seul coup.

L’Américaine a également fait un gâchis du 17e par cinq après qu’un mauvais entraînement l’ait empêchée d’aller au vert en deux, et elle a échoué avec un coin en main pour son troisième et n’a pas pu monter et descendre. pour enregistrer le par.

Saso a réussi à faire un birdie aux deux par-cinq sur le neuf arrière, faisant de bons quatre à 16 et 17 pour sauter à quatre sous avec Hataoka, qui a rebondi d’un bogey au 11e avec trois birdies sur quatre trous bien qu’elle ait également dû se contenter d’un par au 17e accessible.

Hataoka et Saso ont tous deux paré en toute sécurité le dernier pour clôturer sur quatre sous le par, tandis que la misère de Thompson s’est aggravée lorsqu’elle a laissé son putt court et a tapé pour un autre bogey et un back-neuf de 41, son 75 la laissant contempler un autre presque- manquer dans un championnat majeur.

La paire de tête a échangé des normales aux neuvième et 18e, où l’audacieux putt de Saso a roulé 10 pieds au-delà du trou avant de secouer courageusement au retour pour prolonger le concours et les ramener au neuvième.

Saso a appliqué la pression avec une excellente approche à 10 pieds, Hataoka devant se contenter du par après qu’un coin de sable d’un peu plus de 100 mètres soit arrivé à 30 pieds du drapeau.

Et Saso a saisi son opportunité alors que son putt de birdie difficile tombait dans la coupe pour cimenter sa place dans les livres d’histoire.

« Pour les premiers trous, j’ai eu deux doubles bogeys, et j’étais en fait un peu contrarié. Mais mon cadet m’a parlé et m’a dit de continuer; il reste encore beaucoup de trous à faire, alors c’est ce que j’ai fait », a déclaré un Saso émotionnel par la suite.

« Je ne sais pas ce qui se passe aux Philippines en ce moment, mais je suis juste reconnaissant qu’il y ait tant de gens aux Philippines qui m’encouragent. Je ne sais pas comment les remercier. Ils m’ont donné tellement d’énergie, et Je veux dire merci à tout le monde. »

Lexi Thompson a laissé tomber cinq tirs au cours des huit derniers trous

Et l’un des premiers joueurs à la féliciter sur les réseaux sociaux était McIlroy, qui est clairement conscient des nombreuses comparaisons entre son swing et celui de Saso faisant le tour sur différentes plateformes.

« Tout le monde va regarder les vidéos de swing de Yuka Saso sur YouTube maintenant. Félicitations ! », A écrit McIlroy, qui venait de terminer à égalité au 18e rang au Memorial Tournament dans l’Ohio.

Quant à Thompson, elle faisait de son mieux pour faire preuve de courage après avoir gaspillé une avance de cinq coups avec seulement 10 trous restants, insistant sur le fait qu’elle n’avait pas reçu une juste récompense pour sa performance.

« Bien sûr que c’est dur, » dit-elle avec un sourire ironique. « Je n’avais vraiment pas l’impression d’avoir frappé de mauvais coups de golf. C’est ce que ce terrain de golf peut vous faire, et c’est ce que j’ai dit toute la semaine.

« Vous savez, 17 ans, je veux dire, je n’ai pas heurté un mauvais disque. Le vent ne l’a tout simplement jamais eu, puis il a essayé de rebondir correctement, et je n’ai jamais vu un mensonge aussi grave. C’est ce que ce parcours peut faire. Je viens de me tromper de vent sur quelques tirs entrants.

« Mais dans l’ensemble, je serais le premier à vous dire que j’ai réussi de mauvais coups de golf et que je l’ai mérité, mais c’est le golf. »

Megan Khang et Shanshan Feng ont été les deux seules autres joueuses à terminer le tournoi sous le par, les deux terminant à deux sous, tandis que Mel Reid a chuté à 12 au-dessus du par après 78 consécutifs ce week-end.