L’Open et les deux Ashes Tests seront impactés par de nouvelles grèves des trains appelées par le syndicat RMT | Nouvelles du cricket

Les fans qui assistent à l’Open et aux deux derniers Ashes Tests devraient être touchés par de nouvelles grèves des chemins de fer déclenchées par le syndicat RMT.

Le RMT a déclaré que ses 20 000 membres travaillant dans 14 sociétés d’exploitation ferroviaire se retireraient les 20, 22 et 29 juillet dans le cadre d’une lutte continue pour un meilleur salaire.

L’Open Championship se déroule au Royal Liverpool du 20 au 23 juillet tandis que le quatrième Ashes Test se déroule à Old Trafford du 19 au 23 juillet et le cinquième Test à l’Oval du 27 au 31 juillet.

Le syndicat, qui a réglé un différend similaire avec Network Rail il y a trois mois, a déclaré que les entreprises n’avaient pas réussi à faire une nouvelle offre salariale.

Quelques heures à peine après que la Banque d’Angleterre a déclaré que les augmentations de salaire alimentaient l’inflation, les dirigeants du RMT ont affirmé que le gouvernement bloquait un accord équitable.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: « Cette dernière phase d’action montrera au pays à quel point le personnel ferroviaire est important pour le fonctionnement de l’industrie ferroviaire.

« Mon équipe de négociateurs et moi-même sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour des entretiens avec les sociétés d’exploitation ferroviaire et les ministres du gouvernement.

« Cependant, assez incroyablement, aucune des parties n’a fait la moindre tentative pour organiser des réunions ou proposer une offre décente qui puisse nous aider à parvenir à une solution négociée.

« Le gouvernement continue d’entraver les entreprises et ne leur permettra pas de présenter un paquet qui puisse régler ce différend.

Pat Cummins a frappé les quatre gagnants alors qu’il menait l’Australie à une célèbre victoire sur l’Angleterre lors du premier test des cendres à Edgbaston



« Nos membres ont maintenant voté 3 fois pour déclencher une grève au cours des 12 derniers mois – dont la plus récente a coïncidé avec l’obtention de tous les détails de l’offre inférieure aux normes des opérateurs ferroviaires.

« Ils ont voté par 9-1 pour renouveler leur mandat de grève et RMT poursuivra sa campagne syndicale jusqu’à ce que nous parvenions à un règlement négocié sur les salaires, les conditions de travail et la sécurité de l’emploi. »

Le RMT affirme que sa campagne de grèves ferroviaires – qui a débuté en juin 2022 – avait réussi à empêcher les patrons de faire passer des licenciements et des réformes controversées telles que des fermetures massives de billetteries.

La dernière phase des grèves de l’industrie ferroviaire, impliquant également le syndicat des chauffeurs Aslef, visait les voyageurs au concours Eurovision de la chanson à Liverpool et, plus récemment, à la finale de la FA Cup à Wembley.