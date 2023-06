L’Open de France fait appel à une société d’intelligence artificielle pour aider les joueurs à lutter contre la haine des médias sociaux

La Fédération Française de Tennis est société de technologie payante Bodyguard.ai fournir aux joueurs de Roland-Garros un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour bloquer les commentaires négatifs et haineux sur les réseaux sociaux en temps réel.

L’utilisation du programme AI est facultative, mais elle est gratuite pour tous les 700 à 800 joueurs du tournoi de tennis, y compris les simples, les doubles, les juniors et les concurrents en fauteuil roulant. La société a indiqué que des dizaines de joueurs se sont inscrits au service dès le début de la semaine. Le programme est disponible pour les athlètes à utiliser sur leurs comptes Twitter, Instagram et Facebook.

« Les comptes des joueurs de tennis sur les réseaux sociaux suscitent des insultes, des menaces de mort et des commentaires haineux et parfois racistes et homophobes tenus par des trolls », la FFT a déclaré dans un communiqué partagé avec CNET. « En se connectant à ce nouveau système, ils seront protégés de tout type de harcèlement (discrimination, insultes, moqueries, menaces, etc.) et pourront dialoguer avec leurs fans en toute sécurité et se concentrer sur leurs performances sur le court.

Dans le communiqué, Yann Guerin, responsable du sport chez Bodyguard.ai, a qualifié la haine anonyme souvent partagée sur les réseaux sociaux de « triste réalité ».

« L’objectif est de protéger les joueurs et leur santé mentale directement et indirectement – car leur entourage peut également lire ces commentaires – et d’interdire les personnes ayant l’intention de répandre la haine et d’être agressifs », a déclaré Guerin. « Le tennis est l’un des sports les plus touchés par cette malédiction. »

Les joueurs participants doivent scanner un code QR avant de se connecter à leurs comptes de réseaux sociaux. Les messages privés ne sont pas modérés.

Bodyguard.ai a déclaré fournir aux organisateurs du tournoi des rapports quotidiens indiquant le nombre de messages reçus et le nombre supprimé et les alerter en cas d’attaque identifiée. A la demande de la FFT, la société indique pouvoir « fournir des extraits de messages et l’identité des coupables en cas de poursuites judiciaires ».

Guérin a déclaré à l’Associated Press que le logiciel de l’entreprise est constamment mis à jour pour les nouveaux mots ou emoji qui doivent être filtrés et que le logiciel « a besoin de moins de 100 millisecondes pour analyser un commentaire et le supprimer s’il est haineux ou indésirable ».

Bodyguard.ai dit avoir développé sa propre technologie d’IA qui « identifie et bloque automatiquement en temps réel 90% du contenu toxique ».

Le coût pour la fédération se situait entre 30 000 et 50 000 dollars, a déclaré à l’AP la PDG de la FFT, Caroline Flaissier. Bodyguard.ai n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Alors que la technologie devient de plus en plus sophistiquée, l’IA est utilisée dans de plus en plus d’industries, des compagnons d’entraînement pour le fitness aux acheteurs personnels en ligne. Mais les leaders de l’IA et de la technologie conviennent que l’IA a besoin d’être réglementée et que « l’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale ».

L’Open de France a commencé le 28 mai, avec la finale féminine prévue pour le 10 juin suivie de la finale masculine le 11 juin. Un visage familier ne joue pas au Stade Roland-Garros à Paris, cependant. Le champion en titre Rafael Nadal retiré du tournoi en raison d’une blessure.

Voici comment regarder l’Open de France, même sans câble.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.