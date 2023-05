L’Open de France annonce une augmentation de 12,3 % du total des prix en argent pour l’édition 2023

Les prix en espèces pour Roland-Garros de cette année totaliseront 49,6 millions d’euros, avec une augmentation de 12,3% par rapport à 2022, ont annoncé vendredi les organisateurs de la majeure sur terre battue.

Les organisateurs ont considérablement augmenté les prix en argent pour les perdants du premier tour dans les tableaux simples féminins et masculins et les montants attribués dans les compétitions de qualification, de tennis en fauteuil roulant et de quad pour assurer une répartition plus équitable entre les joueurs.

Les prix pour Roland-Garros de cette année s'élèveront à 49,6 millions d'euros, en hausse de 12,3 % par rapport à 2022. Dans le but d'assurer une répartition plus équitable entre les joueurs, les organisateurs du tournoi ont considérablement augmenté les prix des perdants du premier tour chez les femmes. et pour hommes…

Les prix en argent pour les tirages au sort en simple verront une augmentation de 9,1% par rapport à 2022, les perdants des trois premiers tours recevant entre 11% et 13% de plus.

Suite aux modifications apportées en 2022, les organisateurs ont également choisi d’augmenter les prix des trois tours de la compétition de qualification, qui augmenteront en moyenne de 11,8 %.

La cagnotte des doubles féminins et masculins a augmenté de 4 %.

L’allocation pour la compétition de tennis en fauteuil roulant et en quad de cette année est de 810 000 euros, ce qui équivaut à une augmentation de 40 % en 2022.

L’Open de France doit se dérouler du 28 mai au 11 juin à Paris.

