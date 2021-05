L’Open de France 2021 se rapproche de la normale

Toujours pas tout à fait emballé et pré-pandémique, Roland Garros a encore bouillonné de tennis, d’acclamations et de plaisirs ensoleillés dimanche alors que le tournoi de cette année commençait avec un peu de couleur dans les joues par rapport à l’édition fade tenue dans le froid automnal l’année dernière.

Près de 5 400 personnes par jour sont autorisées sur place au début de Roland-Garros, avec des attentes d’encore plus autorisées à la fin du tournoi, après que la version 2020 ait été limitée à 1 000 spectateurs par jour lorsqu’elle a commencé en septembre en raison de Préoccupations liées au COVID-19.

Les tribunaux qui l’année dernière sonnaient creux et vides résonnaient désormais de chants et d’applaudissements, en particulier les courts plus petits qui, en raison de leur capacité limitée, se sentaient presque encombrés même avec certains sièges marqués comme indisponibles avec des autocollants rouges demandant qu’ils ne soient pas utilisés pour des raisons de santé .

Les spectateurs ont à nouveau formé des files, alors que l’année dernière, ils avaient pu entrer et s’asseoir à peu près où ils voulaient.

Christian Noel, qui a pris deux semaines de vacances de son travail dans l’assurance pour assister à Roland-Garros pendant 10 jours, s’est réjoui d’être de retour sur les lieux. Portant un masque facial, comme l’exigent tous les spectateurs âgés de 12 ans et plus, sauf en mangeant ou en buvant, il s’est imprégné du jeu sur le court 8, nouvellement ouvert cette année.

« Je suis ravi, dit-il. Ça m’a vraiment manqué l’année dernière.

Faire la queue pour entrer dans un autre nouveau petit tribunal, le Court 6, a en fait été une joie pour Matthieu Cassot, contrôleur des finances de la région parisienne. Il faisait partie des quelques chanceux qui ont réussi à obtenir des billets en 2020, en y assistant deux fois, une expérience qu’il a trouvée assez triste.

Cela me fait du bien, a-t-il déclaré à propos de l’atmosphère plus animée de dimanche. Le plaisir de revoir les gens et le plaisir de se retrouver tous ensemble.

Les plus grands courts d’exposition, bien sûr, étaient plus visiblement vides, en raison de tant de milliers de sièges encore vacants.

L’année dernière, les kiosques étaient fermés, de sorte que ceux qui étaient sur place avaient très peu pour dépenser leur argent.

Maintenant, cependant, ils étaient à nouveau tentés par des souvenirs, des collations et des boissons à siroter. Le soleil a réchauffé une nouvelle statue de 10 pieds du 13 fois champion Rafael Nadal et des gens qui ont pris les rayons, contrairement à tous les frissons dans les manteaux et les pulls d’il y a plus de sept mois.

Pamela Murphy, un médecin de New York, a déclaré qu’elle avait payé trois fois leur valeur pour les billets qu’elle avait achetés pour dimanche.

A Paris pour consulter des confrères français sur le coronavirus, elle a savouré du champagne rosé à 100 euros, soit environ 120 dollars, une bouteille avec un ami devant le tribunal Philippe Chatrier.

Ils m’ont installé le parapluie et la table, a-t-elle dit. Les Français sont tellement adorables.

SI VOUS NE POUVEZ PAS LES BATTRE…

Peut-être que Venus Williams pense que si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les, car elle fait équipe avec Coco Gauff en double à Roland-Garros.

Williams, 40 ans, et Gauff, 17 ans, figuraient dans le tirage au sort du double féminin publié dimanche par le tournoi sur terre battue.

Lorsque Gauff est devenue la plus jeune qualifiée de l’histoire de Wimbledon à 15 ans en 2019, elle a affronté Williams au premier tour du tableau principal et l’a battue, en route pour se rendre au quatrième tour avant de perdre contre l’éventuelle championne Simona Halep.

Puis à l’Open d’Australie en 2020, Gauff a de nouveau affronté Williams au premier tour et l’a de nouveau battue, en route pour se rendre au quatrième tour avant de perdre à nouveau face à l’éventuelle championne, Sofia Kenin.

Gauf a remporté trois titres en double WTA avec Caty McNally, y compris la semaine dernière à Parme, en Italie, où Gauff a également remporté les titres en simple pour pousser son classement à un meilleur en carrière n ° 25. Elle est la plus jeune femme américaine à faire ses débuts en le Top 25 depuis la sœur cadette de Williams, Serena, en 1998.

Les frères et sœurs Williams ont remporté 14 titres en double du Grand Chelem ensemble.

COLLINS GAGNE APRÈS LA CHIRURGIE

Danielle Collins est revenue au Grand Chelem dimanche après avoir été opérée de l’endométriose et elle a gagné.

Collins, 27 ans, originaire de Floride, a battu Wang Xiyu 6-2, 4-6, 6-4 pour atteindre le deuxième tour de Roland-Garros.

Elle a été demi-finaliste à l’Open d’Australie 2019 et quart de finaliste à l’Open de France de l’année dernière.

L’endométriose implique une croissance anormale des tissus de l’utérus qui peut provoquer une douleur intense et l’infertilité. On estime qu’une femme sur dix en âge de procréer souffre de la maladie.

Quand nous sommes confrontés à ces moments douloureux, nous apprenons à l’accepter », a déclaré Collins. « Et pour moi, les choses ont commencé à devenir trop anormales et vraiment malsaines, et cela me causait beaucoup de dégâts à cette époque.

Collins a déclaré qu’un de ses amis souffrait d’endométriose et l’a aidée à identifier ce qui lui causait des problèmes.

Une poignée de femmes différentes qui m’ont contacté des amis, de la famille, des personnes que je ne connais pas, que je n’ai jamais rencontrées et qui ont été touchées par l’endométriose, a déclaré Collins.

C’était plutôt agréable d’avoir ce sens de la communauté, parce que je pense que lorsque vous vivez avec ce genre de choses, cela peut parfois être très isolant, parce que vous vous sentez seul et que vous faites face à ces problèmes. Parfois, il n’y a pas de lumière au bout du tunnel », a-t-elle déclaré. « Donc, si jamais je peux être l’amie de quelqu’un et partager mon expérience, j’espère que cela pourra leur offrir des connaissances ou des informations qu’ils ne connaissaient peut-être pas auparavant.

