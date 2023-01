L’Open d’Australie ‘Void’ alors que les pertes de grands noms augmentent

Novak Djokovic continue avec un mauvais ischio-jambier, mais l’Open d’Australie 2023 restera déjà dans les mémoires pour le grand nombre de chocs et l’absence de noms de «stars».

La défaite d’Iga Swiatek dimanche en fait le premier Grand Chelem depuis le début de l’ère Open en 1968 à perdre les deux premières têtes de série chez les hommes et les femmes avant les quarts de finale.

À mi-parcours du tournoi, les fans s’arrêtent pour prendre des photos avec une grande affiche de Rafael Nadal exposée à Melbourne Park, mais l’homme lui-même est parti depuis longtemps.

La tête de série masculine et championne en titre semblait loin d’être à son meilleur lors de son match d’ouverture, puis est sortie au deuxième tour face à l’Américain Mackenzie McDonald, non classé.

Nadal, 36 ans, qui a un record de 22 couronnes majeures à son actif, a été gravement gêné par une blessure à la hanche alors qu’il s’est retiré en deux sets mercredi.

“Il y a certainement une sorte de vide”, a déclaré le spectateur Rob Duff, après avoir photographié son fils à côté de l’image du grand espagnol.

“Les fans de tennis australiens, nous aimons voir les grands noms, et quand ils sont absents, cela enlève un peu du tournoi.”

– ‘Dévasté’ –

Le premier Grand Chelem de l’année en est à peine à sa deuxième semaine mais les dés ont été jetés avant même qu’une balle ne soit frappée.

Deux grands du jeu, Serena Williams et Roger Federer, ont pris leur retraite l’année dernière et, malgré les allusions américaines selon lesquelles elle pourrait faire un retour au tennis, elle n’était jamais attendue en Australie.

La championne en titre Ashleigh Barty a été un autre grand raté, en particulier pour les supporters locaux. L’Australien a pris sa retraite en mars de l’année dernière alors qu’il était le numéro un dominant.

D’autres grands noms sont tombés au bord du chemin dans les jours précédant le tournoi. Le numéro un masculin blessé Carlos Alcaraz s’est retiré, tout comme la double championne de l’Open d’Australie Naomi Osaka.

On craignait que l’ancienne numéro un mondiale de 25 ans ne quitte complètement le tennis, mais Osaka a précisé plus tard qu’elle était enceinte et prévoyait de retourner sur le terrain en 2024.

Le premier jour du Grand Chelem a vu une autre figure populaire se retirer, sans même monter sur le court.

Le showman australien Nick Kyrgios, finaliste de Wimbledon et favori du public, a déclaré qu’il avait un problème au genou qui nécessiterait une intervention chirurgicale mineure.

“Je suis dévasté, évidemment”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée à la hâte.

– ‘Jeu incroyable’ –

Lorsqu’un Open d’Australie déjà épuisé a commencé, de nombreux joueurs de haut niveau n’ont cessé de perdre.

La deuxième tête de série masculine Casper Ruud a suivi Nadal au deuxième tour, tout comme la deuxième tête de série féminine Ons Jabeur.

Daniil Medvedev, le Russe qui a atteint la finale lors des deux derniers Open d’Australie, était le prochain à partir lorsqu’il a perdu au troisième tour.

Cela a laissé Stefanos Tsitsipas comme la tête de série masculine la mieux classée à trois et avec une grande chance de remporter son premier Grand Chelem.

Djokovic, neuf fois champion de Melbourne, aura beaucoup à dire à ce sujet, mais le Serbe est aux prises avec son ischio-jambier gauche avant sa dernière rencontre avec Alex de Minaur en 16e.

Lors d’une autre journée de surprises dimanche, la tête de série féminine Swiatek et la septième tête de série Coco Gauff ont toutes deux été éliminées, suivies rapidement dans le tableau masculin par la sixième tête de série Felix Auger Aliassime.

Holger Rune, la neuvième tête de série danoise survivante, a déclaré que les résultats étaient la preuve du niveau élevé du tennis masculin.

“Je vois que chaque match est difficile et je dois être à 100% parce que tout le monde joue de manière incroyable”, a déclaré le joueur de 19 ans.

