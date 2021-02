L’Open d’Australie s’est poursuivi sans foule aujourd’hui après que Melbourne et le reste de l’État de Victoria aient entamé leur troisième verrouillage.

Le tournoi de tennis avait été salué comme un exemple de la façon dont une approche «Zéro Covid» devrait fonctionner, avec jusqu’à 30 000 fans – 50 pour cent de la capacité – participant à des matchs chaque jour plus tôt cette semaine.

Cependant, les supporters ont été exclus après que 13 cas ont été découverts dans un hôtel de quarantaine, plongeant une population de 6,5 millions d’habitants dans le verrouillage.

Des dizaines de milliers de personnes affluent généralement à Garden Square de Melbourne Park le premier samedi du tournoi, traditionnellement l’un des jours les plus populaires du calendrier sportif australien, mais le lieu a été laissé étrangement désert aujourd’hui après l’entrée en vigueur des restrictions.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que le verrouillage de cinq jours était appliqué pour empêcher le virus de se propager depuis la capitale de l’État.

Seuls les vols internationaux qui étaient déjà en vol lorsque le verrouillage a été annoncé seront autorisés à atterrir à l’aéroport de Melbourne, les écoles et de nombreuses entreprises seront fermées et les résidents seront tenus de rester chez eux sauf pour faire de l’exercice et à des fins essentielles.

Des millions de personnes ont été enfermées la nuit dernière jusqu’à 23 h 59, heure locale, mercredi en raison d’une variante britannique contagieuse du virus détectée pour la première fois dans un hôtel de l’aéroport de Melbourne qui a infecté 13 personnes.

L’Open d’Australie s’est poursuivi sans foule aujourd’hui après que Melbourne et le reste de l’État de Victoria aient entamé leur troisième verrouillage

Des milliers de fans étaient entassés hier dans l’arène John Cain pour un match entre Nick Kyrgios et Dominic Thiem

Vue générale du Grand Slam Oval au cours de la sixième journée de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne Park en Australie ce matin

Vue générale à l’extérieur de la Rod Laver Arena au cours de la sixième journée de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne Park ce matin

Vue générale de Garden Square à l’extérieur de la Rod Laver Arena et de la Margaret Court Arena au cours de la sixième journée de l’Open d’Australie 2021

Des dizaines de milliers de personnes affluent généralement à Garden Square de Melbourne Park le premier samedi du tournoi, traditionnellement l’un des jours les plus populaires du calendrier sportif australien, mais le lieu a été laissé étrangement désert aujourd’hui après l’entrée en vigueur des restrictions.

L’épidémie de 13 cas, qui a déclenché le nouveau verrouillage à l’échelle de l’État, a commencé à l’hôtel Holiday Inn de Melbourne, sur la photo

Des nettoyeurs portant un EPI complet désinfectent l’hôtel Holiday Inn à Melbourne cette semaine après la détection de 13 nouveaux cas

Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis, d’Australie, célèbrent après avoir remporté un point dans leur match de deuxième tour en double masculin contre Lloyd Harris de l’Afrique du Sud et Julian Knowle de l’Autriche

La Belge Elise Mertens (R) et la Suisse Belinda Bencic se saluent après leur match en simple féminin

Les spectateurs sont vus dans la foule lors du deuxième match en simple masculin entre Alex de Minaur de l’Australie et Pablo Cuevas de l’Uruguay jeudi

Les spectateurs de Garden Square regardent le match du troisième tour en simple masculin entre Nick Kyrgios de l’Australie et Dominic Thiem vendredi

Nick Kyrgios célèbre vendredi devant une foule bondée à Melbourne Park, avant que le verrouillage ne soit imposé

Beaucoup s’étaient empressés de féliciter les autorités australiennes lorsque le tournoi a débuté plus tôt cette semaine, le décrivant comme un exemple à suivre pour le monde.

Un journaliste sportif local a déclaré: « Je ne peux pas penser à une meilleure représentation visuelle de notre succès, rester en sécurité et vivre NORMALEMENT avec le virus qu’une foule remplie de masques. Cette image sera diffusée dans le monde entier.

D’autres ont déclaré que les images du début de la semaine montraient « comment faire d’un événement comme l’Open d’Australie un succès pendant Covid » et ont déclaré que les Australiens « avaient si bien fait pour que ce tournoi soit opérationnel ».

M. Andrews a déclaré que le taux de propagation exigeait une action drastique pour éviter une nouvelle poussée à Melbourne.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse: « Le jeu a changé. Cette chose n’est pas le virus 2020. C’est très différent. C’est beaucoup plus rapide. Il se propage beaucoup plus facilement.

«Je suis convaincu que ce disjoncteur court et pointu sera efficace. Nous pourrons étouffer cela.

Melbourne est sortie d’un verrouillage de 111 jours en octobre à la suite d’une nouvelle vague d’infections qui a culminé à 725 cas par jour.

Il a été largement attribué au laxisme des procédures de contrôle des infections dans deux hôtels de Melbourne où les voyageurs internationaux ont été tenus de mettre en quarantaine pendant 14 jours.

À l’époque, le reste de l’Australie assouplissait les restrictions en raison du faible nombre de cas après un premier verrouillage national.

Certains États australiens ont imposé des restrictions aux frontières aux voyageurs en provenance de Melbourne, et les politiciens fédéraux se sont précipités vendredi pour se rendre dans la capitale nationale Canberra pour assister au Parlement lundi de peur que le gouvernement du Territoire de la capitale australienne restreigne leur entrée.

Le Premier ministre Scott Morrison et le ministre de la Santé Greg Hunt étaient à Melbourne pour inspecter l’usine de la société de biotechnologie CSL Ltd où une version locale du vaccin AstraZeneca est en cours de fabrication.

M. Morrison a déclaré, avant l’annonce du verrouillage, qu’il était convaincu que le gouvernement de l’État pouvait gérer le cluster.

«Je ne serais pas là si je n’étais pas confiant», a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je viens juste de descendre de Sydney aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle je suis là. Les affaires comme d’habitude pour moi étant ici à Melbourne aujourd’hui.