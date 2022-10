L’Open d’Australie révèle sa décision sur les joueurs russes

Le premier Grand Chelem de la saison de tennis 2023 débute en janvier

L’Open d’Australie n’a pas l’intention d’interdire les joueurs russes et biélorusses du tournoi de l’année prochaine, ont déclaré les organisateurs, bien qu’ils devront concourir sous un statut strictement neutre lors de la pièce maîtresse de Melbourne.

S’adressant aux médias mercredi, le directeur du tournoi et patron de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré : “À ce stade, les joueurs russes et biélorusses seront éligibles pour jouer à l’Open d’Australie, et eux, comme tous les autres joueurs, devront passer par le processus (d’entrée).”

“La seule différence sera qu’ils ne peuvent pas représenter la Russie – ne peuvent pas représenter le drapeau de la Russie.

“Ils ne peuvent participer à aucune activité telle que l’hymne de la Russie et ils doivent jouer en tant que joueurs indépendants sous un nom neutre. Mais ils seront les bienvenus à l’Open d’Australie en janvier », Tiley a ajouté, selon Sky News.

Malgré les interdictions générales imposées aux athlètes russes et biélorusses dans un large éventail de sports en raison du conflit en Ukraine, les tournées masculines de tennis ATP et féminines WTA ont permis aux joueurs des deux pays de participer à des tournois internationaux en tant que neutres.

Les organisateurs de Wimbledon ont imposé leur propre interdiction aux joueurs russes et biélorusses lors de l’événement de cette année, citant la position du gouvernement britannique comme étant en partie à l’origine de cette décision. Cela a conduit l’ATP et la WTA à priver le Grand Chelem sur gazon de ses points de classement.

Les joueurs russes et biélorusses étaient libres de concourir en tant que neutres à l’Open de France en mai et juin, ainsi qu’à l’US Open en août et septembre.

La Russie et la Biélorussie comptent parmi les plus grands noms du tennis. Le Russe Daniil Medvedev a connu un sort en tant que numéro un mondial masculin plus tôt cette année et a été battu finaliste à l’Open d’Australie en janvier. La star russe Andrey Rublev fait également partie du top 10 du classement masculin.

Aryna Sabalenka, de Biélorussie, est classée numéro cinq au classement WTA, tandis que sa compatriote Victoria Azarenka est double championne de l’Open d’Australie et ancienne numéro un mondiale. La Russe Daria Kasatkina a été demi-finaliste de Roland-Garros cette année et est actuellement classée 11e au monde.

