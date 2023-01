L’Open d’Australie interdit les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie sur place

MELBOURNE, Australie (AP) – Les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie ont été bannis du site de l’Open d’Australie mardi après que plus d’un ait été introduit dans les gradins par les spectateurs lors de la première journée du premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Normalement, les drapeaux peuvent être affichés lors des matchs à Melbourne Park. Mais Tennis Australia a renversé cette politique pour les deux pays impliqués dans l’invasion de l’Ukraine qui a commencé il y a près d’un an.

“Notre politique initiale était que les fans pouvaient apporter (des drapeaux) mais ne pouvaient pas les utiliser pour causer des perturbations”, a déclaré Tennis Australia dans un communiqué mardi. « Hier, nous avons eu un incident où un drapeau a été placé près du terrain. Nous continuerons à travailler avec les joueurs et nos fans pour nous assurer que c’est le meilleur environnement possible pour profiter du tennis.

Un drapeau russe a été affiché lors de la victoire 7-5, 6-7 (8) et 6-1 de la joueuse ukrainienne Kateryna Baindl sur la joueuse russe Kamilla Rakhimova sur le court 14 au premier tour lundi.

Un autre a été offert au joueur russe Daniil Medvedev pour autographier après sa victoire 6-0, 6-1, 6-2 sur Marcos Giron à la Rod Laver Arena.

Les athlètes de Russie et de Biélorussie n’ont pas pu participer à Wimbledon et à des événements par équipe tels que la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis l’année dernière en raison de la guerre en Ukraine. La Russie a envahi, avec l’aide de la Biélorussie, en février.

Les joueurs russes et biélorusses ont été autorisés à participer aux trois autres tournois du Grand Chelem, mais en tant qu’athlètes “neutres”, de sorte que leurs nationalités ne sont reconnues sur aucun calendrier ou résultat officiel de l’événement et les drapeaux de leurs pays ne sont pas affichés sur les graphiques télévisés.

The Associated Press