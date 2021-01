L’Open d’Australie a été plongé dans un chaos supplémentaire après l’atterrissage de 23 joueurs à Melbourne sur un vol charter avec un passager infecté par Covid à bord, portant à 47 le nombre de concurrents bloqués.

Un voyageur à bord du vol d’Abou Dhabi a été testé positif au coronavirus au cours des dernières 24 heures, a déclaré l’Open d’Australie samedi soir.

Il y avait 64 personnes dans l’avion, dont 23 joueurs.

« Tous les passagers du vol sont déjà dans des hôtels de quarantaine », a déclaré l’Open d’Australie dans un communiqué.

Le patient Covid-19, qui n’est pas un joueur, a été emmené dans un hôtel de santé. Ils ont été testés négatifs au coronavirus avant le vol.

Les joueurs de tennis, les entraîneurs et les officiels arrivent vendredi dans un hôtel de Melbourne pour une quarantaine de 14 jours

Victoria Azarenka est l’une des presque 50 joueuses de tennis en lock-out. Elle est photographiée lors de son vol pour l’Australie cette semaine

« Les 23 joueurs du vol ne pourront pas quitter leur chambre d’hôtel pendant 14 jours et jusqu’à ce qu’ils soient médicalement autorisés », a poursuivi un communiqué.

« Ils ne pourront pas pratiquer. »

La mise à jour de samedi soir intervient quelques heures seulement après avoir été révélée que Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie, faisait partie des 24 joueurs confinés dans leur chambre d’hôtel après que deux tests positifs de coronavirus aient émergé de leur vol charter.

Le Covid-19 Quarantine Victoria (CQV) du gouvernement victorien a confirmé qu’un membre d’équipage et un participant de l’Open d’Australie qui n’était pas un joueur, avaient été testés positifs après leur arrivée sur le vol de Los Angeles vendredi matin.

Les deux ont été transférés dans un «hôtel de santé».

« Les 66 passagers restants sur le vol ont été déterminés comme étant des contacts étroits », indique le communiqué du CQV.

« Les joueurs et les personnes de soutien ne pourront pas quitter la quarantaine pour assister à la formation.

«Les joueurs sont aidés à accéder à l’équipement de leurs chambres d’hôtel afin de les aider à maintenir leur forme pendant cette période.

Les joueurs avaient initialement reçu une exemption pour quitter leur hôtel de quarantaine pour s’entraîner jusqu’à cinq heures par jour, mais un e-mail de Tennis Australia a confirmé que tous ceux qui étaient à bord du vol seraient désormais bloqués.

L’e-mail disait: « Malheureusement, les autorités sanitaires nous ont informés que deux personnes sur votre vol au départ de LAX qui sont arrivées à 5h15 le vendredi 15 janvier ont renvoyé des tests de PCR COVID-19 positifs à leur arrivée à Melbourne.

« Le responsable de la santé a examiné le vol et a déterminé que tout le monde à bord doit s’isoler et sera confiné dans sa chambre pendant la période de quarantaine de 14 jours.

« Nous savons que ce n’est pas ainsi que vous avez imaginé que vos préparatifs pour l’AO commenceraient, mais toute notre équipe est là pour vous soutenir et faire tout notre possible pour vous aider à traverser cela. »

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a par la suite publié un communiqué indiquant que les 24 joueurs qui étaient sur ce vol ne pourront pas quitter leur chambre d’hôtel pendant 14 jours et jusqu’à ce qu’ils soient médicalement autorisés.

« Nous communiquons avec tout le monde sur ce vol, et en particulier avec le groupe de jeu dont les conditions ont maintenant changé, pour nous assurer que leurs besoins sont satisfaits autant que possible et qu’ils sont pleinement conscients de la situation », a déclaré Tiley.

Outre Azarenka qui a remporté le titre en 2012 et en 2013, l’Américain Sloane Stephens et la star japonaise Kei Nishikori étaient également sur le vol.

Nishikori avait un coronavirus en août.

Tous les passagers devaient retourner des tests négatifs dans les 72 heures suivant le départ.