L’Open d’Australie dit que les joueurs atteints de Covid-19 peuvent participer au tournoi 2023 | Actualités Tennis

Les joueurs de l’Open d’Australie de ce mois-ci ne seront pas tenus de passer des tests Covid-19 et pourraient jouer même s’ils avaient le virus, a déclaré lundi le directeur du tournoi Craig Tiley.

La politique de santé, qui, selon Tiley, reflétait ce qui se passait dans la communauté au sens large, est un changement marqué par rapport aux protocoles stricts qui ont entouré le tournoi au cours des deux dernières années.

Le tournoi de 2021 s’est déroulé dans une bulle bio-sécurisée avec des spectateurs exclus pendant plusieurs jours après une épidémie de virus dans la communauté, tandis que l’année dernière, le nonuple champion Novak Djokovic a été expulsé en raison de sa position sur les vaccins.

“Nous voulions juste suivre ce qui se passe actuellement dans la communauté”, a déclaré Tiley aux journalistes à Melbourne Park avant le tournoi, qui se déroule du 16 au 29 janvier.

“Nous sommes allés plus loin en faisant une recommandation sur le fait de rester à l’écart lorsque vous êtes malade, et que notre personnel médical continuera de surveiller cela, avec les joueurs individuellement également.”

Le nonuple champion Novak Djokovic a été expulsé d’Australie l’année dernière en raison de sa position sur les vaccins





Le joueur de cricket Matt Renshaw a continué à jouer pour l’Australie lors d’un match test de cinq jours contre l’Afrique du Sud à Sydney la semaine dernière malgré un test positif pour Covid.

Le batteur a été isolé de ses coéquipiers pendant les trois premiers jours du match mais est retourné au vestiaire après plusieurs tests négatifs.

“Nous avons clairement indiqué à nos joueurs, ainsi qu’à notre personnel, que si quelqu’un ne se sent pas bien, restez à la maison”, a ajouté Tiley.

“C’est un environnement normalisé pour nous et, pas très différent du cricket, il y aura potentiellement des joueurs qui rivaliseront avec Covid.”

Melbourne a subi certaines des fermetures les plus longues et les plus strictes au monde au plus fort de la pandémie, mais les recommandations ont depuis longtemps remplacé les mandats en tant que pierre angulaire de la politique de santé publique de la ville.