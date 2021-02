L’Open d’Australie démarre avec ce que les critiques qualifient de «  pire hymne national de tous les temps  »

La finale du simple masculin de l’Open d’Australie a commencé avec ce que les critiques ont qualifié de « pire hymne national de tous les temps ».

L’auteur-compositeur-interprète australien Gordi s’est rendu à la Rod Laver Arena du Melbourne Park avant le choc à succès entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev dimanche soir pour interpréter Advance Australia Fair.

Mais le contrecoup a rapidement suivi sur Twitter la performance de Gordi, qui comprenait son chant des paroles obsolètes de « jeune et libre ».

«Le pire hymne australien de tous les temps. Où est la passion? », A déclaré une personne.

La chanteuse Gordi exécute l’hymne national avant le match final du simple masculin entre Novak Djokovic de Serbie et Daniil Medvedev de Russie

Un autre a plaisanté: «N’y a-t-il pas de chanteurs en Australie? Pourquoi une telle prestation ridicule et décevante de l’hymne australien lors d’un grand événement comme le #AustralianOpen ‘.

L’Open d’Australie était la première fois que Gordi se produisait lors d’un événement majeur. Elle a également interprété l’hymne national avant la finale du simple féminin samedi.

La dernière fois que j’ai chanté l’hymne national devant une foule, c’était peut-être 30 personnes dans le Morris Park de Canowindra quand j’avais 11 ans. Dans un petit pas, je jouerai l’hymne lors de la finale féminine et masculine de l’Open d’Australie ce week-end. Hazaar », a déclaré Gordi sur les réseaux sociaux.

Les paroles de Advance Australia Fair ont été récemment modifiées par le Premier ministre Scott Morrison, passant de «car nous sommes jeunes et libres» à «car nous sommes un et libre».

L’hymne national faisait suite à une performance de «Welcome to the Rock» de la distribution de la comédie musicale Come From Away.

