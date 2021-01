SYDNEY: L’Open d’Australie sera autorisé à admettre jusqu’à 30000 fans par jour, soit environ 50% de la fréquentation habituelle, lorsque le Grand Chelem commencera le 8 février, a déclaré samedi le ministre des Sports de l’État de Victoria, Martin Pakula.

La limite sera réduite à 25000 au cours des cinq derniers jours du tournoi lorsqu’il y aura moins de matches, mais Pakula a déclaré que cette annonce assurerait certaines des plus grandes foules pour un événement sportif depuis le début de la pandémie COVID-19.

« Cela signifiera qu’au cours des 14 jours, nous aurons jusqu’à 390 000 personnes ici à Melbourne Park et c’est environ 50% de la moyenne des trois dernières années », a-t-il déclaré aux journalistes sur le site du tournoi.

«Ce ne sera pas la même chose que ces dernières années, mais ce sera l’événement international le plus important avec des foules que le monde ait vu depuis de très nombreux mois.

Pakula a déclaré que la décision témoignait du travail que les habitants de Victoria avaient accompli pour contenir le nouveau coronavirus après avoir subi l’un des verrouillages les plus longs et les plus stricts au monde.

Cela fait 24 jours que Victoria a signalé une infection au COVID-19 acquise localement, tandis que l’Australie dans son ensemble a publié samedi une 13e journée consécutive sans cas communautaire.

Le gouvernement australien a déclaré que le pays restait sur la bonne voie pour commencer son déploiement de vaccins à partir de fin février malgré les informations faisant état de problèmes d’approvisionnement en Europe.

Plus de 1000 personnes, joueurs et leurs entourages, ont été obligés de subir 14 jours de quarantaine à leur arrivée en Australie avant le premier Grand Chelem de l’année.

La plupart ont été autorisés à sortir de leur chambre jusqu’à cinq heures par jour pour s’entraîner et travailler en salle de sport, mais 72 joueurs sont restés strictement confinés après que d’autres passagers sur leurs vols vers l’Australie aient été testés positifs pour le virus qui cause le COVID-19.

Malgré les plaintes de certains au début de la quarantaine, le chef du tournoi, Craig Tiley, a déclaré qu’il était «particulièrement fier» du «groupe de jeu», dont la plupart ne seront plus en quarantaine d’ici la fin de samedi. »J’ai vu quelques-uns des ce matin et contrairement à ce que certains joueurs ont dit il y a 10 jours, la majorité d’entre eux – 99,9% – sont absolument heureux d’être absents et très reconnaissants de nos efforts pour les protéger », a-t-il déclaré.

Les autorités sanitaires locales ont déclaré samedi qu’elles géraient toujours cinq cas de COVID-19 actifs liés au tennis, l’un d’entre eux étant un joueur.

L’Espagnole Paula Badosa, numéro 67 mondiale, a été la seule joueuse à annoncer qu’elle avait été testée positive à Melbourne. Elle a encore quelques jours de quarantaine à terminer.