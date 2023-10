L’Open d’Australie 2024 devrait débuter dimanche historique et 15e journée de compétition | Actualités tennistiques

L’Open d’Australie débutera un dimanche pour la première fois en 2024, faisant du tournoi un événement de 15 jours, ont annoncé les organisateurs.

Les données montrant que les matches sont désormais plus longs, le passage à un départ le dimanche à Melbourne vise à alléger la pression des arrivées tard dans la nuit, tant pour les joueurs que pour les supporters.

« Nous avons écouté les commentaires des joueurs et des supporters et sommes ravis de proposer une solution permettant de minimiser les arrivées tardives tout en continuant à fournir un calendrier juste et équitable sur les courts du stade », a déclaré le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley.

« La journée supplémentaire y parviendra, bénéficiant au calendrier des fans et des joueurs. Le premier tour se jouera désormais sur trois jours au lieu de deux, offrant également aux fans une journée supplémentaire de tennis incroyable, de divertissement, de nourriture et de divertissement en famille.

« Chaque année, notre équipe travaille dur pour offrir aux fans un événement nouveau et passionnant, et c’est une autre opportunité de développer ce qui est déjà le plus grand événement sportif annuel au monde en janvier. »

Les organisateurs du tournoi ont confirmé que les séances d’une journée à la Rod Laver Arena et à la Margaret Court Arena comprendront désormais un minimum de deux matchs, au lieu de trois, afin de limiter le risque d’arrivées tardives.

Les séances nocturnes continueront de comporter un minimum de deux matchs et le calendrier de la John Cain Arena reste également le même.