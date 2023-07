L’Open d’Australie 2005 a changé ma vie de toutes les manières possibles : Sania Mirza

L’ancienne star du tennis indien Sania Mirza a parcouru le chemin de la mémoire et s’est ouverte sur le moment qui a changé sa vie. Mirza est sans aucun doute la plus grande joueuse de tennis féminine à avoir joué pour l’Inde. Elle a pris sa retraite plus tôt cette année et a terminé sa carrière avec un match d’exhibition au stade de tennis de Lal Bahadur.

Sania, 36 ans, devenue Pro en 2003, quitte le tennis de compétition avec six titres du Grand Chelem, dont trois doubles féminins avec la légende suisse Martina Hingis.

Pendant ce temps, Sania a révélé que c’était l’Open d’Australie 2005 qui avait complètement changé sa vie alors qu’elle affrontait la légendaire Serena Williams au troisième tour.

« C’était trop soudain. Honnêtement, si vous me demandez maintenant, je pense que l’impact a été beaucoup plus important sur moi plus tard et la réalisation de ce que j’avais accompli a été beaucoup plus tardive qu’à ce moment précis. J’étais trop jeune et tout allait trop vite pour moi. Cet Open d’Australie 2005 a changé ma vie. Cela a changé ma vie de toutes les manières possibles. Et pour le mieux, évidemment. Mais aussi, à partir de ce jour, à partir de cet Open d’Australie, ma vie n’a plus jamais été la même et n’a plus jamais été la même. Pas seulement en termes de célébrité, d’argent et de tout ce qui en découle, mais aussi de ma confiance en moi, de ma confiance que, oh mon Dieu, je peux rivaliser avec Serena. Elle est probablement la meilleure joueuse de tennis de tous les temps et je me disais, wow, je peux rivaliser avec la meilleure de tous les temps, la véritable chèvre du tennis et ce genre de croyances et d’émotions ont vraiment changé ma vie. Je pense que plus tard dans ma vie, les choses que j’ai accomplies ont eu beaucoup à voir avec cet impact qui a eu sur moi cet Open d’Australie, c’est pourquoi lorsque je me suis arrêté à l’Open d’Australie cette année, pour moi, la vie était venue un cercle complet parce que c’est là que tout a commencé pour moi », a déclaré Mirza lors de son interview sur Home of Heroes sur JioCinema.

Elle s’est ouverte sur ce qui lui avait traversé l’esprit avant le méga affrontement à l’Open d’Australie.

« Si nerveux. Pas la nuit précédente, mais je me souviens d’avoir marché sur le terrain et je veux dire, c’est une figure tellement intimidante. Imaginez qu’une jeune de 18 ans va là-bas et qu’il y a cette personne et qu’elle était déchirée, et je veux dire qu’elle était beaucoup plus déchirée à ce moment-là quand elle était plus jeune. Serena et Vénus étaient les deux seules personnes qui dominaient à ce moment-là », a-t-elle ajouté.

L’ancienne superstar du tennis a en outre déclaré que son premier grand chelem était la seule fois où aucun de ses parents n’avait voyagé à ses côtés.

Donc, c’était fou effrayant. Mais cela m’a aussi fait grandir du jour au lendemain, pas seulement en tant que personne, mais aussi en tant que joueur de tennis, en tant qu’athlète. Cela m’a donné tellement d’expériences. Et, lors de mon tout premier Grand Chelem, mes parents n’étaient pas là, ils étaient en fait en pèlerinage pour le Hajj parce que c’était ma participation de dernière minute à l’Open d’Australie. Et mon père et ma mère priaient à La Mecque, et ils ne savaient pas que j’allais jouer au troisième tour. Et c’était une autre personne des médias qui priait avec eux. Et il est venu vers eux et leur a dit, comment vous sentez-vous ? Alors, ils étaient comme, à propos de quoi? C’est une histoire vraie et peu de gens le savent. Et mon père était comme, à propos de quoi? Sania joue Serena demain et mon père m’a dit : « Qu’est-ce que tu veux dire ? » Il n’en avait aucune idée, ils étaient tous déconnectés de la vie à ce moment-là. Ils étaient en pèlerinage. Et puis mon père a dit: « Il y avait des gens qui venaient me voir, les médias, et ils me disaient, pouvez-vous donner une interview? » Mon père était comme – ‘Non.’ Mon père priait essentiellement et quand il est revenu et a vérifié son téléphone, il avait environ 30 appels manqués et je venais de gagner mon deuxième tour. Et être la première femme à faire ça. Alors, ça devenait fou. C’est le seul Grand Chelem qu’un de mes parents n’a pas joué avec moi depuis toutes ces années », a-t-elle ajouté.