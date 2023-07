L’Open 2023: mises à jour du premier tour – en direct

Le premier coup du 151e Open a été frappé par Matthew Jordan. Le joueur de 27 ans de Hoylake est membre de son club local depuis l’âge de sept ans et connaît donc assez bien l’endroit. Pourtant, prendre le premier coup au majeur le plus ancien rend les choses un peu différentes, notamment parce que le 1er est le 17e pour les membres dans la configuration quotidienne du cours. Il avait également la moitié de Liverpool qui regardait depuis la galerie, ou du moins c’était ce que ça ressemblait. Vous ne pouviez donc pas lui en vouloir d’avoir tiré nerveusement son coup de départ dans l’épais rough à gauche. Mais il se ressaisit, avançant sa balle dans un bunker du côté vert, d’où il monta et descendit pour le par. Et maintenant, après avoir fait plusieurs gros putts en cours de route, il a atteint le virage en 33 coups, des birdies à 2, 5 et 8 compensant largement un seul coup perdu à 6. Le héros local mène l’Open ! Pas mal pour quelqu’un qui n’y a joué qu’une fois auparavant, l’année dernière à St Andrews, où il a raté le cut. Maintenant regarde !

il y a 18 mois 03h45 HAE Préambule

Bienvenue dans notre couverture du 151e Open Championship au Royal Liverpool, où tant de questions trouveront une réponse au cours des quatre prochains jours. Cameron Smith deviendra-t-il le premier joueur à conserver le Claret Jug depuis Padraig Harrington en 2008 ? Rory McIlroy répétera-t-il sa victoire de 2014 ici, mettant ainsi fin à sa sécheresse majeure de neuf ans? Rickie Fowler, finaliste derrière Rory cette année-là, couronnera-t-il son retour en force en 2023 avec ce jeune majeur tant attendu? Un champion surprise émergera-t-il du peloton comme Wyndham Clark l’a fait à l’US Open le mois dernier ? (Tom Kim ? Bob MacIntyre ? Pourquoi pas ?)

Le champion des Masters de cette année Jon Rahm, le vainqueur de la PGA Brooks Koepka ou le numéro un mondial Scottie Scheffler lèveront-ils leur premier Claret Jug ? Est-ce que Collin Morikawa, Shane Lowry ou Jordan Spieth, anciens champions de golf relativement hors du commun, décrocheront soudainement et décrocheront leur deuxième titre? Est-ce que Viktor Hovland, sorti dans le duo final dimanche à l’Open de l’an dernier et à la PGA de cette année, franchira enfin la ligne d’arrivée dans un tournoi majeur ? Tommy Fleetwood, expert en liens et autre quasi-homme de l’Open, scellera-t-il enfin l’affaire ? Tyrrell Hatton, en forme, entrera-t-il enfin dans le cercle des vainqueurs ? Ou copter un club dans l’estuaire de la Dee dans un glorieux accès de colère ?

Ou est-ce que Xand… mais nous pourrions être ici toute la journée, n’est-ce pas. En fait, nous sera être ici toute la journée, mais ce temps sera sûrement mieux consacré à l’action plutôt qu’à des bêtises préambulatoires. Alors sans plus tarder, allons-y. Hoylake oh!

Les heures de départ

Toutes les heures BST, les joueurs sont GB et Irlande sauf indication contraire, (a) désigne les amateurs

06.35 Branden Grace (Rsa), Matthew Jordan, Richie Ramsay

06.46 Russell Henley (USA), Jazz Janewattananond (Tha), Graeme Robertson

06.57 Ryan Fox (Nzl), Lucas Herbert (Australie), Byeong-Hun An (Cor)

07.08 Rikuya Hoshino (Jpn), (a) Alex Maguire, Charl Schwartzel (Rsa)

07.19 Hiroshi Iwata (Japon), Pablo Larrazabal (Esp), Adrian Meronk (Pol)

07h30 (a) Jose Luis Ballester (Esp), Patrick Reed (États-Unis), Connor Syme

07.41 Darren Clarke, Victor Perez (Fra), Thomas Pieters (Bel)

07.52 (a) Christo Lamprecht (Rsa), Joost Luiten (Ned), Louis Oosthuizen (Rsa)

08.03 Stewart Cink (États-Unis), Trey Mullinax (États-Unis), JT Poston (États-Unis)

08.14 Harris English (États-Unis), Andrew Putnam (États-Unis), Henrik Stenson (Suède)

08h25 Thorbjoern Olesen (Den), Jordan Smith, Scott Stallings (États-Unis)

08.36 Ernie Els (Rsa), Takumi Kanaya (Jpn), Kurt Kitayama (États-Unis)

08h47 Sam Burns (États-Unis), Chris Kirk (États-Unis), Sepp Straka (Aut)

09.03 Jason Day (Australie), Matthew Fitzpatrick, Jordan Spieth (États-Unis)

09.14 Talor Gooch (États-Unis), Padraig Harrington, Seamus Power

09.25 Kyoung-Hoon Lee (Kor), Davis Riley (États-Unis), Taiga Semikawa (Jpn)

09.36 Patrick Cantlay (États-Unis), Brooks Koepka (États-Unis), Hideki Matsuyama (Japon)

09h47 Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler (États-Unis), Adam Scott (Australie)

09.58 Wyndham Clark (États-Unis), Xander Schauffele (États-Unis), Cameron Smith (Australie)

10.09 Rickie Fowler (États-Unis), Shane Lowry, Robert MacIntyre

10h20 Bryson DeChambeau (États-Unis), Si-Woo Kim (Kor), Cameron Young (États-Unis)

10.31 Bio Kim (Kor), Kazuki Yasumori (Jpn), Nicolai Hoejgaard (Den)

10.42 Haydn Barron (Australie), Daniel Bradbury, Oliver Farr

10.53 (a) Tiger Christensen (All), Martin Rohwer (Rsa), Marcel Siem (All)

11.04 Richard Bland, Lee Hodges (USA), Antoine Rozner (Fra)

11h15 Laurie Canter, Yannik Paul (All), Sami Valimaki (Finlande)

11.36 Alex Fitzpatrick, Rasmus Hoejgaard (Antre), Matthew Southgate

11.47 Daniel Hillier (Nzl), Kensei Hirata (Jpn), Kyung-Nam Kang (Cor)

11.58 Kazuki Higa (Japon), Michael Kim (États-Unis), Callum Shinkwin

12.09 Kyle Barker (Rsa), Zack Fischer (États-Unis), Taichi Kho (Hkg)

12h20 Romain Langasque (Fra), Travis Smyth (Aus), Brendon Todd (USA)

12h31 Alexander Bjoerk (Suède), Adrian Otaegui (Esp), Gary Woodland (États-Unis)

12.42 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), (a) Harrison Crowe (Aus), Min-Woo Lee (Aus)

12.53 Corey Conners (Can), Billy Horschel (États-Unis), Alexander Noren (Suède)

13.04 Abraham Ancer (Mex), Tom Hoge (États-Unis), Joo-Hyung Kim (Cor)

13h15 Zach Johnson (États-Unis), David Micheluzzi (Australie), Matt Wallace

13.26 Emiliano Grillo (Arg), Dustin Johnson (États-Unis), Sahith Theegala (États-Unis)

13.37 (a) Mateo Fernandez (Arg), Denny McCarthy (États-Unis), Francesco Molinari (Italie)

13.48 Thomas Detry (Bel), Brian Harman (USA), Thriston Lawrence (Rsa)

14.04 John Daly (États-Unis), Taylor Moore (États-Unis), Danny Willett

14.15 Ben Griffin (États-Unis), Ockie Strydom (Rsa), David Lingmerth (Suède)

14.26 Adria Arnaus (Spa), Ewen Ferguson, Keita Nakajima (Japon)

14.37 Keegan Bradley (États-Unis), Sung-Jae Im (Cor), Joaquin Niemann (Chi)

14.48 Tony Finau (USA), Viktor Hovland (Nor), Justin Thomas (USA)

14.59 Rory McIlroy, Jon Rahm (Spa), Justin Rose

15.10 Tyrrell Hatton, Max Homa (États-Unis), Collin Morikawa (États-Unis)

15.21 Phil Mickelson (États-Unis), Adam Schenk (États-Unis), Nick Taylor (Can)

15.32 Alejandro Canizares (Espa), Ignacio Elvira (Espa), Marc Warren

15h43 Connor McKinney (Australie), Guido Migliozzi (Italie), Oliver Wilson

15.54 Kalle Samooja (Finlande), Shubhankar Sharma (Ind), Gunner Wiebe (USA)

16.05 Jorge Campillo (Spa), Brandon Thompson, Michael Stewart

16.16 Seung-Su Han (États-Unis), Hurly Long (Allemagne), Marco Penge