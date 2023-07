L’Open 2023: deuxième tour – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 3 m 04h58 HAE Justin Thomas a souri avec ironie – extrêmement sèchement – le 18 hier soir en recevant le pire cauchemar de ce golfeur professionnel, des applaudissements sympathiques, alors qu’il courait un quadruple bogey neuf. Il le fait à nouveau maintenant alors qu’il reçoit une autre ovation aimante de Folk Who Mean Well alors qu’il se dirige vers le 1er tee. Il ne sera pas là pour le week-end, quoi qu’il arrive aujourd’hui, après le fiasco de 82 coups d’hier, et le démontre en outre en prenant l’hybride pour une sécurité extrême, puis en le plongeant dans les profondeurs à droite. Le double vainqueur du championnat PGA est loin de son jeu et l’a été à peu près toute l’année. Traverser une petite crise existentielle, comme tous les golfeurs le font de temps en temps. Probablement une bonne chose de rentrer chez lui en Floride pour le week-end pour se reposer et se réinitialiser.



il y a 8 mois 04h53 HAE Tom Britten est à Hoylake depuis l’entraînement de mercredi et il envoie son rapport. «Tout l’accent a été mis sur 17 tours de ruine, mais 18 pourraient être tout aussi mauvais pour certains. Ce trio de bunkers en pot qui garde le green sur le par 5 est horrible. De la tribune, nous avons regardé Taichi Kho se retrouver dans un pour deux, puis arriver sur le green pour huit, après avoir décidé qu’il aimerait un autre coup dans le même bunker après avoir joué à l’envers. Deux putts pour un dix. Cauchemar. Retour à la maison ce soir. Regarder le reste ce week-end parfaitement sec et chaud de n’importe où je peux élever mes pieds. Horaire. » Oui, ce sera intéressant de voir comment les bunkers jouent bien aujourd’hui. Ils les ont apparemment ratissés en utilisant une méthode différente aujourd’hui, qui est moins susceptible d’encourager la balle à courir jusqu’au visage. Donc, en théorie, cela devrait donner aux joueurs plus de chances de se lever, de se lever et de sortir. Cependant, comme l’a souligné Dame Laura Davies sur Sky, la légère pente ascendante du sable ratissé vers le visage peut conduire à quelques balles bouchées, si elles frappent ce visage et tombent tout droit. Amusement et divertissement garantis de toute façon.



il y a 19 mois 04h42 HAE Brian Harman roule dans un autre! Cette fois, il s’agit d’un curseur de droite à gauche sur 3 à 25 pieds, et le finaliste de l’US Open 2017 prend seul la tête du 151e Open Championship. Pendant ce temps, les lecteurs aux yeux d’aigle auront repéré le co-leader du jour au lendemain, Emiliano Grillo, continuant à se diriger dans la mauvaise direction : il a suivi son doublé à 2 en laissant tomber un autre coup à 3, et il est actuellement à trois pour son tour après seulement quatre trous, et -2 pour le championnat. -6 : Harman (3)

-5: Lamprecht -a-, Fleetwood

-4 : Otaegui (8), Rozner Brian Harman sur une vague précoce. Photographie : David Davies/PA

Mis à jour à 04h47 HAE

il y a 27 min 04h34 HAE Seuls deux joueurs gauchers ont remporté l’Open : Bob Charles en 1963 et Phil Mickelson en 2013. Seuls deux ont terminé à la deuxième place: la même paire, en 1968 et 1969, et 2011 et 2016, respectivement. Il est temps pour un autre, et pourquoi pas Brian Harman (qui, comme Mickelson, n’est que gaucher lorsqu’il joue au golf) ? Il a terminé sixième à égalité l’an dernier à St Andrews, clôturant avec un 66 seulement amélioré ce jour-là par les Camerons Smith and Young, qui ont terminé premier et deuxième. Ainsi, le Géorgien de 36 ans sait comment contourner un lien. Il roule dans un 20 pieds pour un birdie à 2 pour rejoindre les leaders, et le rêve de devenir le troisième champion gaucher de l’Open Championship est réalisé. -5 : Harman (2), Lamprecht -a-, Fleetwood

-4 : Otaegui (7), Rozner

-3 : Homa, Sharma, Stewart, Cink, Clark

-2 : Noren (6), Grillo (4), Migliozzi, Wilson, Jordan, Spieth, Kim



il y a 42 mois 04.19 HAE Un bon début régulier pour Adrian Otaegui. Six pars, et il reste un à -4. L’Espagnol de 30 ans – un disciple de Jose Maria Olazabal – compte quatre victoires sur le DP World Tour à son actif, dont la plus impressionnante est la dernière édition du Masters d’Andalousie à Valderama, qu’il a remporté l’an dernier au galop après avoir tiré 64-68 ce week-end. Il a également quelques grosses deuxièmes places à son actif cette saison, au Dunhill Championship et au KLM Open, c’est donc un joueur en forme qui sait comment contourner certaines pistes difficiles en Europe. Un étirement pour penser qu’il l’emportera cette semaine, même si on ne sait jamais… mais tout d’abord, et nous pouvons sûrement dire qu’à moins d’un effondrement complet, il fera la coupe, ce qu’il n’a pas réussi à faire à Portrush il y a quatre ans lors de sa seule autre apparition à un Open.



il y a 54 mois 04.07 HAE Il n’a pas fallu longtemps à l’un des leaders du jour au lendemain pour heurter une bosse sur la route. Sous une pluie fine, Emiliano Grillo trouve un bunker de pot gardant l’avant de 2, puis dépasse son jeton. Sa balle glisse sur la piste de danse et disparaît de l’autre côté. Il remonte de la rigole, mais faiblement, et ne peut pas faire le putt bogey de dix pieds qu’il se laisse. Et juste comme ça, l’Argentin de 30 ans renverse le plus haut parmi les plus pop. -5: Lamprecht -a-, Fleetwood

-4 : Otaegui (6), Harman (1), Rozner

-3 : Grillo (2), Homa, Sharma, Stewart, Cink, Clark

-2 : Noren (4), Migliozzi, Wilson, Jordan, Spieth, Kim



il y a 1h 04h00 HAE Hoylake jouait assez dur hier avec ses défenses assez basses, donc l’air plus frais, les taches de pluie et le vent plus fort ont l’effet que vous imaginez. Pas de score sauvage au début. Jusqu’à présent, seuls cinq des partants du matin sont sous la normale pour leur tour – Rasmus Hojgaard, Kang Kyung-Nam, Gary Woodland, Alex Fitzpatrick et Brendon Todd – et parmi ceux-ci, seuls les deux premiers sont à deux coups du bon aujourd’hui. Cependant, aucun d’entre eux n’est sur le point de déranger les échelons supérieurs du classement. En parlant de quoi…

Mis à jour à 04.12 HAE